Кто и зачем их создал: ученые исследуют тайны скульптур всадников Гора Гали (фото)

Скопление древних каменных скульптур, спрятанных в горах Пир-Панджал в Джамму и Кашмире, Индия, заставляет исследователей искать ответы на вопросы об их происхождении. Всадники в натуральную величину, высеченные из цельной скалы, удивляют экспертов своим сложным дизайном и таинственным расположением.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Это место, известное как Гора Гали, привлекло к себе внимание после исследования, подтолкнутого наличием как естественных, так и искусственных водоемов, которое привели к открытию около 200 скульптурных всадников, разбросанных примерно на 4-5 гектарах труднодоступной местности.

Согласно местным преданиям, эти фигуры были изготовлены во времена Махабхараты, когда Пандавы, как считается, жили неподалеку и занимались резьбой по камню Фото: Travel Himalayas

Согласно местному преданию, эти фигуры были изготовлены во времена Махабхараты, когда Пандавы, как считается, жили неподалеку и занимались резьбой по камню. Со временем эти фигуры интегрировались в культуру девта, и местные жители поклонялись им как божественным символам.

Однако недавние исследования предполагают, что их стиль больше соответствует иностранным художественным влияниям, датируя скульптуры II-III веком нашей эры — эпохой, когда зарождалась Гандхарская художественная школа.

Со временем эти фигуры интегрировались в культуру девта, и местные жители поклонялись им как божественным символам. Фото: Travel Himalayas

Стилистически всадники отражают влияния как гандхарской, так и бактрийской традиций, намекая на культурный обмен между Южной Азией и греко-римским миром. Их лица, оружие и аксессуары напоминают черты гефталитовых артефактов, таких как монеты и резьба, демонстрируя выразительные черты, такие как удлиненные носы, округлые глаза и тяжелые серьги.

Элементы дизайна указывают на связь с белыми гуннами, центральноазиатской группой, активно действовавшей в регионе в период поздней античности. Антропологи указывают на догров — этническую группу, которая сейчас проживает в Джамму — как на потенциальных потомков племени гефталитов, которые, возможно, поселились в этом регионе.

Стилистически всадники отражают влияния как гандхарской, так и бактрийской традиций, намекая на культурный обмен между Южной Азией и греко-римским миром Фото: Travel Himalayas

Интригует то, что каждый конь несет трех всадников, что может иметь церемониальное значение или символически представлять силу и благородство. Уровень детализации орнамента и вооружения свидетельствует о том, что художники обладали передовыми навыками и утонченным пониманием формы.

Хотя несколько теорий связывают эти скульптуры с белыми гуннами и их правителем Михиркулой, убедительные доказательства отсутствуют. Ученые спорят, выполняли ли всадники мемориальную, религиозную или символическую функцию. Отсутствие надписей или текстовых записей углубляет неопределенность.

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Однако более широкий культурный контекст намекает на взаимодействие между цивилизациями от Центральной Азии до Индийского субконтинента, а скульптуры, возможно, служили маркерами власти, наследия или духовной веры.

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