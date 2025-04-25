Кто и зачем их создал: ученые исследуют тайны скульптур всадников Гора Гали (фото)
Скопление древних каменных скульптур, спрятанных в горах Пир-Панджал в Джамму и Кашмире, Индия, заставляет исследователей искать ответы на вопросы об их происхождении. Всадники в натуральную величину, высеченные из цельной скалы, удивляют экспертов своим сложным дизайном и таинственным расположением.
Об этом пишет Arkeonews.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Это место, известное как Гора Гали, привлекло к себе внимание после исследования, подтолкнутого наличием как естественных, так и искусственных водоемов, которое привели к открытию около 200 скульптурных всадников, разбросанных примерно на 4-5 гектарах труднодоступной местности.
Согласно местному преданию, эти фигуры были изготовлены во времена Махабхараты, когда Пандавы, как считается, жили неподалеку и занимались резьбой по камню. Со временем эти фигуры интегрировались в культуру девта, и местные жители поклонялись им как божественным символам.
Однако недавние исследования предполагают, что их стиль больше соответствует иностранным художественным влияниям, датируя скульптуры II-III веком нашей эры — эпохой, когда зарождалась Гандхарская художественная школа.
Стилистически всадники отражают влияния как гандхарской, так и бактрийской традиций, намекая на культурный обмен между Южной Азией и греко-римским миром. Их лица, оружие и аксессуары напоминают черты гефталитовых артефактов, таких как монеты и резьба, демонстрируя выразительные черты, такие как удлиненные носы, округлые глаза и тяжелые серьги.
Элементы дизайна указывают на связь с белыми гуннами, центральноазиатской группой, активно действовавшей в регионе в период поздней античности. Антропологи указывают на догров — этническую группу, которая сейчас проживает в Джамму — как на потенциальных потомков племени гефталитов, которые, возможно, поселились в этом регионе.
Интригует то, что каждый конь несет трех всадников, что может иметь церемониальное значение или символически представлять силу и благородство. Уровень детализации орнамента и вооружения свидетельствует о том, что художники обладали передовыми навыками и утонченным пониманием формы.
Хотя несколько теорий связывают эти скульптуры с белыми гуннами и их правителем Михиркулой, убедительные доказательства отсутствуют. Ученые спорят, выполняли ли всадники мемориальную, религиозную или символическую функцию. Отсутствие надписей или текстовых записей углубляет неопределенность.Важно
Однако более широкий культурный контекст намекает на взаимодействие между цивилизациями от Центральной Азии до Индийского субконтинента, а скульптуры, возможно, служили маркерами власти, наследия или духовной веры.
Ранее Фокус писал о жутком захоронении обезглавленных людей, которое обнаружили в Словакии. Археологи считают, что оно могло иметь ритуальное значение.
Также мы рассказывали об исследовании неординарного скелета, который обнаружили в Йорке, Англия. Ученые считают, что он принадлежал гладиатору, которого разодрал лев.