Умер 2000 лет назад от укусов льва: скелет из Йорка вызвал дискуссии среди ученых (фото)

Недавний анализ почти 2000-летнего скелета гладиатора, найденного на севере Англии, вызвал дискуссии среди исследователей, поскольку ученые предполагают, что человек мог быть загрызен до смерти. Останки, найденные на кладбище римского периода в Йорке, имеют следы укусов, похожие на укусы льва или подобного кошачьего хищника.

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Об этом пишет Live Science.

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В исследовании рассматриваются доказательства, касающиеся насильственной смерти и захоронения мужчины. Исследователи, среди которых Джон Пирс из Королевского колледжа Лондона и Тимоти Томпсон из Университета Мейнута, отмечают, что мужчине было от 26 до 35 лет и, вероятно, он был обезглавлен либо в момент смерти, либо вскоре после нее. Пирс предположил, что этот человек, вероятно, был гладиатором, исходя из того, что кладбище связано с другими участниками соревнований.

"Вероятность этого высока... из-за того, что кладбище, на котором он похоронен, предназначено для гладиаторов", — сказал ученый. На этом месте также были найдены другие скелеты с травмами, свидетельствующими о неоднократных боях, и многие из них также были обезглавлены, что подтверждает интерпретацию, что это были бойцы, умершие в организованных играх.

Сами раны от укусов, детально проанализированные исследовательской группой, соответствовали ранам, нанесенным большой кошкой Фото: Thompson et al., 2025, PLOS One Сами раны от укусов, детально проанализированные исследовательской группой, соответствовали ранам, нанесенным большой кошкой Фото: Thompson et al., 2025, PLOS One Сами раны от укусов, детально проанализированные исследовательской группой, соответствовали ранам, нанесенным большой кошкой Фото: Thompson et al., 2025, PLOS One

Сами раны от укусов, детально проанализированные исследовательской группой, соответствовали ранам, нанесенным большой кошкой. Учитывая разветвленные торговые сети Римской империи, вполне вероятно, что такое животное, вероятно, привезенное из Северной Африки, было доставлено в Британию по морю и рекам, прежде чем путешествовать по суше.

Хотя римские тексты и произведения искусства описывают инсценированные битвы между людьми и животными, прямые археологические доказательства редки. Команда подчеркнула, что это открытие может быть первым подтвержденным физическим доказательством боев между людьми и животными римского периода в Европе.

Несмотря на убедительные результаты, некоторые ученые поставили под сомнение их интерпретацию. Альфонсо Маньяс из Калифорнийского университета в Беркли сомневается, можно ли считать мужчину гладиатором, отмечая, что в римском обществе те, кто дрался с животными, обычно были либо осужденными узниками, либо венаторами — специалистами, обученными противостоять зверям.

Маньяс также предположил, что следы укусов мог оставить местный хищник, например, волк, и что человека могли казнить и расчленить посмертно. Другие, однако, поддерживают эти выводы. Джордон Хьюстон из Оклендского университета похвалил исследование как "хорошо выполненное", а Майк Бишоп и Майкл Картер, оба авторитетные специалисты по римской истории, сочли анализ правдоподобным и глубоким, подтверждающим давние предположения о римских развлекательных практиках в отдаленных провинциях.

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Независимо от того, был ли этот человек бойцом по профессии или жертвой публичной казни, его останки являются ярким свидетельством времени, когда смертельные бои служили как наказанием, так и популярным развлечением.

Недавний анализ почти 2000-летнего скелета гладиатора, найденного на севере Англии, вызвал дискуссии среди исследователей, поскольку ученые предполагают, что человек мог быть загрызен до смерти. Останки, найденные на кладбище римского периода в Йорке, имеют следы укусов, похожие на укусы льва или подобного кошачьего хищника.

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