Помер 2000 років тому від укусів лева: скелет з Йорку викликав дискусії серед вчених (фото)

Нещодавній аналіз майже 2000-річного скелета гладіатора, знайденого на півночі Англії, викликав дискусії серед дослідників, оскільки вчені припускають, що людина могла бути загризена до смерті. Останки, знайдені на кладовищі римського періоду в Йорку, мають сліди укусів, схожі на укуси лева або подібного котячого хижака.

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Про це пише Live Science.

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У дослідженні розглядаються докази, що стосуються насильницької смерті та поховання чоловіка. Дослідники, серед яких Джон Пірс з Королівського коледжу Лондона і Тімоті Томпсон з Університету Мейнута, відзначають, що чоловікові було від 26 до 35 років і, ймовірно, він був обезголовлений або в момент смерті, або незабаром після неї. Пірс припустив, що ця людина, ймовірно, була гладіатором, виходячи з того, що кладовище пов'язане з іншими учасниками змагань.

"Ймовірність цього висока… через те, що кладовище, на якому він похований, призначене для гладіаторів", — сказав вчений. На цьому місці також були знайдені інші скелети з травмами, що свідчать про неодноразові бої, і багато з них також були обезголовлені, що підтверджує інтерпретацію, що це були бійці, які померли в організованих іграх.

Самі рани від укусів, детально проаналізовані дослідницькою групою, відповідали ранам, завданим великою кішкою Фото: Thompson et al., 2025, PLOS One Самі рани від укусів, детально проаналізовані дослідницькою групою, відповідали ранам, завданим великою кішкою Фото: Thompson et al., 2025, PLOS One Самі рани від укусів, детально проаналізовані дослідницькою групою, відповідали ранам, завданим великою кішкою Фото: Thompson et al., 2025, PLOS One

Самі рани від укусів, детально проаналізовані дослідницькою групою, відповідали ранам, завданим великою кішкою. Враховуючи розгалужені торговельні мережі Римської імперії, цілком ймовірно, що така тварина, ймовірно, привезена з Північної Африки, була доставлена до Британії морем і річками, перш ніж подорожувати суходолом.

Хоча римські тексти і твори мистецтва описують інсценовані битви між людьми і тваринами, прямі археологічні докази рідкісні. Команда підкреслила, що це відкриття може бути першим підтвердженим фізичним доказом боїв між людьми і тваринами римського періоду в Європі.

Попри переконливі результати, деякі вчені поставили під сумнів їх інтерпретацію. Альфонсо Маньяс з Каліфорнійського університету в Берклі сумнівається, чи можна вважати чоловіка гладіатором, зазначаючи, що в римському суспільстві ті, хто бився з тваринами, зазвичай були або засудженими в'язнями, або венаторами — фахівцями, навченими протистояти звірам.

Маньяс також припустив, що сліди укусів міг залишити місцевий хижак, наприклад, вовк, і що людину могли стратити і розчленувати посмертно. Інші, однак, підтримують ці висновки. Джордон Г'юстон з Оклендського університету похвалив дослідження як "добре виконане", а Майк Бішоп і Майкл Картер, обидва авторитетні фахівці з римської історії, визнали аналіз правдоподібним і глибоким, що підтверджує давні припущення про римські розважальні практики у віддалених провінціях.

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Незалежно від того, чи був цей чоловік бійцем за професією, чи жертвою публічної страти, його останки є яскравим свідченням часу, коли смертельні бої слугували як покаранням, так і популярною розвагою.

Нещодавній аналіз майже 2000-річного скелета гладіатора, знайденого на півночі Англії, викликав дискусії серед дослідників, оскільки вчені припускають, що людина могла бути загризена до смерті. Останки, знайдені на кладовищі римського періоду в Йорку, мають сліди укусів, схожі на укуси лева або подібного котячого хижака.

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