Помер 2000 років тому від укусів лева: скелет з Йорку викликав дискусії серед вчених (фото)
Нещодавній аналіз майже 2000-річного скелета гладіатора, знайденого на півночі Англії, викликав дискусії серед дослідників, оскільки вчені припускають, що людина могла бути загризена до смерті. Останки, знайдені на кладовищі римського періоду в Йорку, мають сліди укусів, схожі на укуси лева або подібного котячого хижака.
Про це пише Live Science.
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У дослідженні розглядаються докази, що стосуються насильницької смерті та поховання чоловіка. Дослідники, серед яких Джон Пірс з Королівського коледжу Лондона і Тімоті Томпсон з Університету Мейнута, відзначають, що чоловікові було від 26 до 35 років і, ймовірно, він був обезголовлений або в момент смерті, або незабаром після неї. Пірс припустив, що ця людина, ймовірно, була гладіатором, виходячи з того, що кладовище пов'язане з іншими учасниками змагань.
"Ймовірність цього висока… через те, що кладовище, на якому він похований, призначене для гладіаторів", — сказав вчений. На цьому місці також були знайдені інші скелети з травмами, що свідчать про неодноразові бої, і багато з них також були обезголовлені, що підтверджує інтерпретацію, що це були бійці, які померли в організованих іграх.
Самі рани від укусів, детально проаналізовані дослідницькою групою, відповідали ранам, завданим великою кішкою. Враховуючи розгалужені торговельні мережі Римської імперії, цілком ймовірно, що така тварина, ймовірно, привезена з Північної Африки, була доставлена до Британії морем і річками, перш ніж подорожувати суходолом.
Хоча римські тексти і твори мистецтва описують інсценовані битви між людьми і тваринами, прямі археологічні докази рідкісні. Команда підкреслила, що це відкриття може бути першим підтвердженим фізичним доказом боїв між людьми і тваринами римського періоду в Європі.
Попри переконливі результати, деякі вчені поставили під сумнів їх інтерпретацію. Альфонсо Маньяс з Каліфорнійського університету в Берклі сумнівається, чи можна вважати чоловіка гладіатором, зазначаючи, що в римському суспільстві ті, хто бився з тваринами, зазвичай були або засудженими в'язнями, або венаторами — фахівцями, навченими протистояти звірам.
Маньяс також припустив, що сліди укусів міг залишити місцевий хижак, наприклад, вовк, і що людину могли стратити і розчленувати посмертно. Інші, однак, підтримують ці висновки. Джордон Г'юстон з Оклендського університету похвалив дослідження як "добре виконане", а Майк Бішоп і Майкл Картер, обидва авторитетні фахівці з римської історії, визнали аналіз правдоподібним і глибоким, що підтверджує давні припущення про римські розважальні практики у віддалених провінціях.Важливо
Незалежно від того, чи був цей чоловік бійцем за професією, чи жертвою публічної страти, його останки є яскравим свідченням часу, коли смертельні бої слугували як покаранням, так і популярною розвагою.
Нещодавній аналіз майже 2000-річного скелета гладіатора, знайденого на півночі Англії, викликав дискусії серед дослідників, оскільки вчені припускають, що людина могла бути загризена до смерті. Останки, знайдені на кладовищі римського періоду в Йорку, мають сліди укусів, схожі на укуси лева або подібного котячого хижака.
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