Золото та срібло V століття: вчені дослідили унікальний скарб з Тетфордського лісу (фото)

Нещодавнє відкриття відсунуло назад хронологію язичницьких практик у Східній Англії, припускаючи, що місцеві громади могли залишатися язичниками до V століття — довше, ніж вважалося раніше. Висновки ґрунтуються на дослідженні скарбу римської епохи, знайденого в Тетфордському лісі.

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Про це пише Phys.org.

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Скарб, знайдений у 1979 році за допомогою металошукача на дорозі Фісон на пагорбі Галлоуз у Тетфорді, складається з 81 артефакту, серед яких 22 золоті персні, інші золоті прикраси та 36 срібних ложок і ситечок. Ці предмети, які зараз зберігаються в Британському музеї, спочатку були датовані кінцем IV століття.

Однак професор Еллен Свіфт з Кентського університету стверджує, що стилістичні та контекстуальні докази вказують на V століття. "Докази, знайдені на цьому місці, підтверджують релігійний контекст, раніше встановлений написами на ложках зі скарбу, — пояснила Свіфт, — це означає, що нове датування Тетфордського скарбу свідчить про те, що язичницький культовий центр проіснував там до V століття".

Професор Еллен Свіфт з Кентського університету стверджує, що стилістичні та контекстуальні докази вказують на V століття Фото: Journal of Roman Archaeology

Це переглянуте датування ґрунтується на порівнянні з аналогічними предметами з континентальної Європи та зі скарбом з Хоксна V століття, що також зберігається в Британському музеї. Ці паралелі дозволяють припустити, що предмети з Тетфорда не лише мають спільні характеристики з пізнішими римськими артефактами, але й підтверджують активні зв'язки з римським світом, демонструючи, що Британія не була настільки культурно ізольованою в цей період, як колись вважалося.

Прикметно, що ювелірні вироби з Тетфорда демонструють широкий спектр стилів. Вважається, що деякі каблучки походять з північної Італії, а намисто з характерними конічними намистинами, ймовірно, походить з Балкан.

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Попри їхнє різноманітне походження, більшість виробів відображають спільну середземноморську римську естетику, що демонструє поширення елітарної культури по всій імперії.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття у Шотландії. Під час розкопок на місці будівництва поля для гольфу, дослідники виявили численні артефакти та серію стародавніх споруд.

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