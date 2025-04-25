Золото и серебро V века: ученые исследовали уникальный клад из Тетфордского леса (фото)

Недавнее открытие отодвинуло назад хронологию языческих практик в Восточной Англии, предполагая, что местные общины могли оставаться язычниками до V века — дольше, чем считалось ранее. Выводы основываются на исследовании клада римской эпохи, найденного в Тетфордском лесу.

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Об этом пишет Phys.org.

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Сокровище, найденное в 1979 году с помощью металлоискателя на дороге Фисон на холме Галлоуз в Тэтфорде, состоит из 81 артефакта, среди которых 22 золотых перстня, другие золотые украшения и 36 серебряных ложек и ситечек. Эти предметы, которые сейчас хранятся в Британском музее, первоначально были датированы концом IV века.

Однако профессор Эллен Свифт из Кентского университета утверждает, что стилистические и контекстуальные доказательства указывают на V век. "Доказательства, найденные на этом месте, подтверждают религиозный контекст, ранее установленный надписями на ложках из клада, — пояснила Свифт, — это означает, что новая датировка Тетфордского клада свидетельствует о том, что языческий культовый центр просуществовал там до V века".

Профессор Эллен Свифт из Кентского университета утверждает, что стилистические и контекстуальные доказательства указывают на V век Фото: Journal of Roman Archaeology

Эта пересмотренная датировка основывается на сравнении с аналогичными предметами из континентальной Европы и с кладом из Хоксна V века, который также хранится в Британском музее. Эти параллели позволяют предположить, что предметы из Тетфорда не только имеют общие характеристики с более поздними римскими артефактами, но и подтверждают активные связи с римским миром, демонстрируя, что Британия не была настолько культурно изолированной в этот период, как когда-то считалось.

Примечательно, что ювелирные изделия из Тетфорда демонстрируют широкий спектр стилей. Считается, что некоторые кольца происходят из северной Италии, а ожерелье с характерными коническими бусинами, вероятно, происходит с Балкан.

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Несмотря на их разнообразное происхождение, большинство изделий отражают общую средиземноморскую римскую эстетику, что демонстрирует распространение элитарной культуры по всей империи.

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