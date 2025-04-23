Еще не все открытия: древняя столица Линкестиса на самом деле связана с Македонским (фото)

В отдаленном районе Северной Македонии археологи обнаружили утраченный город Линкус, который был столицей древнего королевства Линкестис. Однако на этом открытия не закончились: ученые считают, что смогут точно определить место рождения ключевой фигуры в родословной Александра Македонского.

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Об этом пишет Live Science.

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Исследовательская группа во главе с археологами, среди которых Энгин Насух из Национального института Македонии и музея Битола, недавно подтвердила, что обследование выявило значительные городские объекты, такие как акрополь площадью около 7 акров, остатки текстильной мастерской, театра и многочисленные предметы быта.

Среди находок были монеты, глиняная посуда, игровые фигурки и даже глиняный театральный билет Фото: Cal Poly Humboldt's Cultural Resources Facility

Среди находок были монеты, глиняная посуда, игровые фигурки и даже глиняный театральный билет. Особое внимание привлекла монета, датированная между 325 и 323 годами до н. э., свидетельствующая о том, что город существовал еще при жизни Александра — вопреки предыдущим представлениям о его основании в эпоху Филиппа V.

Линкестис был скромным, но стратегически важным царством, которое стало частью Македонской империи при царе Филиппе II, отце Александра Великого. Историческое предание гласит, что Эвридика I, мать Филиппа, возможно, родилась в Линкусе, что усиливает аргументы в пользу его исторической важности. Хотя это место было впервые обнаружено в 1966 году, считалось, что это был военный форпост, пока недавние исследования не изменили это мнение.

Особое внимание привлекла монета, датированная между 325 и 323 годами до н. э., свидетельствующая о том, что город существовал еще при жизни Александра Фото: Cal Poly Humboldt's Cultural Resources Facility

Кроме возможной связи с предками Александра, на этом месте были обнаружены артефакты с гораздо более ранних времен: орудия труда бронзового века и фрагменты керамики, свидетельствующие о человеческой деятельности, которая длилась более трех тысячелетий.

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Команда планирует продолжить раскопки, надеясь собрать воедино больше информации о забытом прошлом региона. По словам Насуха, древняя Македония сыграла важную роль в формировании культурных связей и обмена, которые резонируют и сегодня.

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