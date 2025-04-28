Чрезвычайно редкая находка: в Чехии обнаружили золотой клад начала XX века (фото)

В начале февраля двое туристов, исследовавших юго-западные склоны холма у подножия гор Крконоше, Чехия, обнаружили большой клад, закопанный на краю бывшего поля, которое сейчас поросло деревьями. Коллекция весом около семи килограммов включала почти четыре килограмма золотых монет общей стоимостью более 7,5 миллионов чешских крон (около 340 000 долларов).

Related video

Об этом пишет Radio Prague International.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Мирослав Новак, заведующий археологическим отделом Музея Восточной Чехии, подтвердил, что находка состояла из почти 600 монет, аккуратно сложенных стопками внутри жестяного алюминиевого контейнера, завернутого в черную ткань. Рядом в железной коробке находились шестнадцать портсигаров, десять браслетов, проволочный кошелек, расческа, цепочка и пудреница.

Рядом в железной коробке находились шестнадцать портсигаров, десять браслетов, проволочный кошелек, расческа, цепочка и пудреница. Фото: Muzeum východních Čech Hradec Králové

Новак предположил несколько возможных причин, почему клад был спрятан, включая депортацию местного населения во время войны или денежную реформу. "Перечень возможных причин, по которым клад, вероятно, был похоронен, является достаточно четким", — пояснил он.

Археологи надеются, что будущие архивные исследования могут пролить больше света на историю клада, похороненного под холмом Звичина Фото: Jiřina Šmídová, Czech Radio

Войтех Брадел, нумизмат из музея, отметил, что настоящей мотивацией для закапывания клада было его золотое содержимое, а не номинальная стоимость монет. "Речь шла явно не о номинальной стоимости монет... Это было намеренно скрыто, потому что это был драгоценный металл", — сказал он.

Находка состояла из почти 600 монет, аккуратно сложенных стопками внутри жестяного алюминиевого контейнера, завернутого в черную ткань Фото: Muzeum východních Čech Hradec Králové

Монеты, происходящие из Франции, Турции, Бельгии и Австро-Венгрии, а также несколько из Румынии и Италии, имели признаки более поздней модификации. Эксперты отметили, что некоторые австро-венгерские монеты изначально предназначались не для Чехии, а для бывших югославских регионов, таких как Сербия или Босния и Герцеговина. Брадл отметил, что эти монеты, вероятно, были перечеканены на местных монетных дворах где-то после 1921 года перед тем, как попасть на север.

Монеты, происходящие из Франции, Турции, Бельгии и Австро-Венгрии, а также несколько из Румынии и Италии, имели признаки более поздней модификации Фото: Muzeum východních Čech Hradec Králové

Это позволяет предположить, что по крайней мере часть клада некоторое время находилась за пределами Чехии, прежде чем его спрятали. Между тем, немонетарные предметы, найденные вместе с монетами, все еще изучаются, и археологи надеются, что будущие архивные исследования могут пролить больше света на историю клада, похороненного под холмом Звичина.

Важно

Золото и серебро V века: ученые исследовали уникальный клад из Тетфордского леса (фото)

Случайная находка не только позволяет заглянуть в бурную историю начала XX века, но и служит напоминанием о том, насколько глубоко значимые события могут оставлять свои следы, скрытые под поверхностью. Понимание мотивов таких поступков помогает сложить воедино личные и коллективные истории, связанные с периодами потрясений и неопределенности.

Ранее Фокус писал об исследовании амфоры с затонувшего вблизи побережья Турции корабля. Судно, вероятно, плыло с палестинского побережья Газы и перевозило партию оливкового масла.

Также мы рассказывали о том, как маскировались ниндзя. Вопреки распространенному мнению, они не надели черную одежду и маски.