Від Шотландії до Туреччини: чи підтверджує наука існування супертунелю древності (фото)

Одна теорія, що часто поширюється в соціальних мережах, припускає наявність прихованої мережі тунелів, що простягається від Шотландії до Туреччини. Але більш ретельне вивчення дослідниками та археологами дає пояснення, яке спростовує ідею про розгалужений підземний світ.

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Про це пише Arkeonews.

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Ця історія бере свій початок у статті 2011 року в журналі "Der Spiegel", в якій описувалися таємничі тунелі "Erdstall" — вузькі підземні ходи, знайдені в різних частинах Європи. Інтерес громадськості швидко зріс, і стаття ненавмисно заклала фундамент для далекосяжних інтерпретацій.

Значною мірою популярність теорії можна також пов'язати з роботою німецького історика Генріха Куша та його дружини Інгрід Фото: Wikipedia

Значною мірою популярність теорії можна також пов'язати з роботою німецького історика Генріха Куша та його дружини Інгрід, які у своїй книзі 2009 року висловили припущення, що ці тунелі були створені приблизно 5 000 років тому. Однак сучасні археологічні дослідження, включаючи радіовуглецевий аналіз, вказують на те, що більшість цих споруд були побудовані набагато пізніше, в епоху Високого Середньовіччя.

Ці тунелі, відомі як Erdstall (з німецької — "земляне місце"), зазвичай невеликі й тісні, часто вимагають, щоб люди присідали або повзли, щоб пересуватися ними. Знайдені переважно в Німеччині, Австрії, Франції, Ірландії та Шотландії, їх регіональний розподіл вказує на те, що вони були побудовані незалежно, а не як частини єдиної розгалуженої системи.

Ці тунелі, відомі як Erdstall (з німецької — "земляне місце"), зазвичай невеликі й тісні, часто вимагають, щоб люди присідали або повзли, щоб пересуватися ними Фото: Wikipedia

Як зазначають дослідники, будівництво вимагало б значних зусиль з використанням доступних на той час інструментів, але немає жодних доказів скоординованої трансконтинентальної діяльності. Хоча дехто намагався пов'язати тунелі з ранніми місіонерськими маршрутами, такими як маршрути ірландсько-шотландських монахів, починаючи з VI століття, жодні докази не підтверджують існування безперервної мережі, що перетинала таку величезну територію.

Науковий аналіз, зокрема радіовуглецевий аналіз, вказує на те, що більшість тунелів Ердшталь виникли між X і XIII століттями. Залишки деревного вугілля, знайдені в таких місцях, як Хьохерльмюле, підтверджують ці часові рамки, чітко віддаляючи структури від кам'яного віку і від спекулятивного датування Куша.

Ці стародавні міста були призначені для проживання та оборони, відрізнялися складною архітектурою, системами вентиляції та інфраструктурою Фото: Wikipedia

Проте призначення тунелів залишається невизначеним, а теорії варіюються від релігійних практик і таємних схованок до простих складських приміщень. Відсутність артефактів у багатьох з цих тунелів лише поглибила таємницю, що призвело до припущень, що вони могли мати ритуальне чи символічне призначення.

Часто їх порівнюють з підземними містами Каппадокії в Туреччині, такими як Дерінкую. Однак ці стародавні міста були призначені для проживання та оборони, відрізнялися складною архітектурою, системами вентиляції та інфраструктурою, що виходила далеко за межі того, що можна побачити в тунелях Ердшталь. Хоча обидва типи споруд вражають, вони належать до абсолютно різних культур, часових періодів і цілей.

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Датується залізним віком: на шотландському острові археологи розкопали підземну камеру (фото)

Постійний інтерес до європейських підземних тунелів є свідченням людського захоплення невідомим. Проте, сучасні археологічні та наукові знахідки чітко вказують на більш скромну реальність, яка все ще дає уявлення про середньовічні європейські суспільства.

Раніше Фокус писав про дослідження амфори з середньовічного корабля, який затонув біля узбережжя Туреччини. під час попередніх досліджень вчені виявили артефакти, датовані IX-X століттями, а саме часами правління Аббасидів.

Також ми розповідали про древню кам'яну фігурку, яка демонструє перехід від мезоліту до неоліту. Цей артефакт зображує людську фігуру, вирізану з річкового каменю.