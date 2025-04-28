Датується залізним віком: на шотландському острові археологи розкопали підземну камеру (фото)

Нещодавні будівельні роботи в Кнок-Арді на острові Льюїс, Шотландія, призвели до несподіваного відкриття підземної камери, викладеної з каменю. Експерти, які досліджували знахідку, ідентифікували її як підземне сховище пізнього залізного віку.

Related video

Про це пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після відкриття археологи з AOC Archaeology на замовлення Comhairle nan Eilean Siar (Рада Західних островів) провели ретельне дослідження цього місця. У своєму звіті вони описують камеру як вигнуту структуру з каменю, розміром 6,6 метра в довжину і 1,2 метра в ширину, орієнтовану з північного заходу на південний схід.

Вхід до камери здійснюється через неглибоку яму, яка веде вниз трьома кам'яними сходинками до проходу, викладеного з пісковика і перекритого кам'яними перемичками. Цей прохід з'єднується з головною галереєю, де дослідники виявили шар органічного мулу, який за радіовуглецевим методом датується між 168 роком до н. е. і 7 роком н. е.

На відміну від місць поховань, у таких спорудах, як правило, відсутні докази ритуальних жертвоприношень чи людських останків Фото: AOC Archaeology

Розкопки принесли 264 фрагменти кераміки з щонайменше 23 посудин, деякі з яких мають вирізані візерунки та ознаки використання на відкритих вогнищах, що свідчить про те, що камера в основному слугувала прохолодним сховищем для продуктів, таких як м'ясо та молочні продукти.

AOC Archaeology також повідомила про виявлення великого покладу кераміки та кам'яних артефактів, у тому числі грубих точильних кругів і терткових каменів біля основи сходів, які вони інтерпретують як свідчення церемоніального закриття в залізному віці.

На відміну від місць поховань, у таких спорудах, як правило, відсутні докази ритуальних жертвоприношень чи людських останків, що вказує на їхню первинну функцію як складських приміщень, а не місць поклоніння. Лише на Західних островах дослідники зафіксували 82 схожих підземелля, але лише деякі з них були проаналізовані сучасними археологічними методами, що робить знахідки в Ноккерді особливо цінним доповненням до історичних записів.

Важливо

Хто й навіщо їх створив: вчені досліджують таємниці скульптур вершників Гора Галі (фото)

Це відкриття додає важливого розуміння життя залізного віку та допомагає створити повнішу картину історичних стратегій виживання, демонструючи важливість продовження археологічних досліджень для вивчення того, як люди пристосовувалися до навколишнього середовища.

Раніше Фокус писав про відкриття в Інвернессі, Шотландія. Під час розкопок вчені виявили стародавні споруди та артефакти, яким тисячі років.

Також ми розповідали про таємничих вершників Гора Галі в Індії. Ці стародані скульптури, висічені у II-III століттях н. е., здивували дослідників.