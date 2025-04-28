Датируется железным веком: на шотландском острове археологи раскопали подземную камеру (фото)

Недавние строительные работы в Кнок-Арде на острове Льюис, Шотландия, привели к неожиданному открытию подземной камеры, выложенной из камня. Эксперты, исследовавшие находку, идентифицировали ее как подземное хранилище позднего железного века.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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После открытия археологи из AOC Archaeology по заказу Comhairle nan Eilean Siar (Совет Западных островов) провели тщательное исследование этого места. В своем отчете они описывают камеру как изогнутую структуру из камня, размером 6,6 метра в длину и 1,2 метра в ширину, ориентированную с северо-запада на юго-восток.

Вход в камеру осуществляется через неглубокую яму, которая ведет вниз по трем каменным ступенькам к проходу, выложенному из песчаника и перекрытому каменными перемычками. Этот проход соединяется с главной галереей, где исследователи обнаружили слой органического ила, который по радиоуглеродному методу датируется между 168 годом до н. э. и 7 годом н. э.

В отличие от мест захоронений, в таких сооружениях, как правило, отсутствуют доказательства ритуальных жертвоприношений или человеческих останков Фото: AOC Archaeology

Раскопки принесли 264 фрагмента керамики из по меньшей мере 23 сосудов, некоторые из которых имеют вырезанные узоры и признаки использования на открытых очагах, что свидетельствует о том, что камера в основном служила прохладным хранилищем для продуктов, таких как мясо и молочные продукты.

AOC Archaeology также сообщила об обнаружении большой залежи керамики и каменных артефактов, в том числе грубых точильных кругов и терочных камней у основания лестницы, которые они интерпретируют как свидетельство церемониального закрытия в железном веке.

В отличие от мест захоронений, в таких сооружениях, как правило, отсутствуют доказательства ритуальных жертвоприношений или человеческих останков, что указывает на их первоначальную функцию как складских помещений, а не мест поклонения. Только на Западных островах исследователи зафиксировали 82 похожих подземелья, но лишь некоторые из них были проанализированы современными археологическими методами, что делает находки в Ноккерде особенно ценным дополнением к историческим записям.

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