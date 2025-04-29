От Шотландии до Турции: подтверждает ли наука существование супертоннеля древности (фото)

Одна теория, часто распространяемая в социальных сетях, предполагает наличие скрытой сети туннелей, простирающейся от Шотландии до Турции. Но более тщательное изучение исследователями и археологами дает объяснение, которое опровергает идею о разветвленном подземном мире.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Эта история берет свое начало в статье 2011 года в журнале "Der Spiegel", в которой описывались таинственные туннели "Erdstall" — узкие подземные ходы, найденные в разных частях Европы. Интерес общественности быстро возрос, и статья непреднамеренно заложила фундамент для далеко идущих интерпретаций.

В значительной степени популярность теории можно также связать с работой немецкого историка Генриха Куша и его жены Ингрид Фото: Wikipedia

В значительной степени популярность теории можно также связать с работой немецкого историка Генриха Куша и его жены Ингрид, которые в своей книге 2009 года высказали предположение, что эти туннели были созданы примерно 5 000 лет назад. Однако современные археологические исследования, включая радиоуглеродный анализ, указывают на то, что большинство этих сооружений были построены гораздо позже, в эпоху Высокого Средневековья.

Эти туннели, известные как Erdstall (с немецкого — "земляное место"), обычно небольшие и тесные, часто требуют, чтобы люди приседали или ползли, чтобы передвигаться по ним. Найденные преимущественно в Германии, Австрии, Франции, Ирландии и Шотландии, их региональное распределение указывает на то, что они были построены независимо, а не как части единой разветвленной системы.

Эти туннели, известные как Erdstall (с немецкого — "земляное место"), обычно небольшие и тесные, часто требуют, чтобы люди приседали или ползли, чтобы передвигаться по ним Фото: Wikipedia

Как отмечают исследователи, строительство потребовало бы значительных усилий с использованием доступных в то время инструментов, но нет никаких доказательств скоординированной трансконтинентальной деятельности. Хотя некоторые пытались связать тоннели с ранними миссионерскими маршрутами, такими как маршруты ирландско-шотландских монахов, начиная с VI века, никакие доказательства не подтверждают существование непрерывной сети, пересекавшей такую огромную территорию.

Научный анализ, в частности радиоуглеродный анализ, указывает на то, что большинство туннелей Эрдшталь возникли между X и XIII веками. Остатки древесного угля, найденные в таких местах, как Хёхерльмюле, подтверждают эти временные рамки, четко отдаляя структуры от каменного века и от спекулятивной датировки Куша.

Эти древние города были предназначены для проживания и обороны, отличались сложной архитектурой, системами вентиляции и инфраструктурой Фото: Wikipedia

Однако назначение туннелей остается неопределенным, а теории варьируются от религиозных практик и тайных тайников до простых складских помещений. Отсутствие артефактов во многих из этих туннелей только углубило тайну, что привело к предположениям, что они могли иметь ритуальное или символическое назначение.

Часто их сравнивают с подземными городами Каппадокии в Турции, такими как Деринкую. Однако эти древние города были предназначены для проживания и обороны, отличались сложной архитектурой, системами вентиляции и инфраструктурой, выходящей далеко за пределы того, что можно увидеть в туннелях Эрдшталь. Хотя оба типа сооружений впечатляют, они принадлежат к совершенно разным культурам, временным периодам и целям.

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Датируется железным веком: на шотландском острове археологи раскопали подземную камеру (фото)

Постоянный интерес к европейским подземным туннелям является свидетельством человеческого увлечения неизвестным. Тем не менее, современные археологические и научные находки четко указывают на более скромную реальность, которая все еще дает представление о средневековых европейских обществах.

Ранее Фокус писал об исследовании амфоры со средневекового корабля, который затонул у побережья Турции. во время предварительных исследований ученые обнаружили артефакты, датированные IX-X веками, а именно временами правления Аббасидов.

Также мы рассказывали о древней каменной фигурке, которая демонстрирует переход от мезолита к неолиту. Этот артефакт изображает человеческую фигуру, вырезанную из речного камня.