Ученые этого не ожидали: во время исследований археологи раскопали могилу совсем другой эпохи

Во время недавних раскопок в Линчепинге, Швеция археологи обнаружили неисследованное захоронение эпохи викингов. Исследование было сосредоточено на каменном сооружении, занесенном в Реестр культурной среды, расположенном на скалистом выступе и, как полагают, имеющем историческое значение.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Под руководством экспертов из Государственных исторических музеев и Arkeologerna раскопки обнаружили кремационные могилы и остатки погребальных костров, датируемые доримским и раннеримским железным веком. Однако одна находка привлекла внимание — захоронение эпохи викингов.

Руководитель проекта Альф Эрикссон объяснил: "Мы не ожидали найти захоронение эпохи викингов. Ранее мы уже исследовали каменные захоронения железного века в этой местности, поэтому мы предположили, что это захоронение относится к тому же периоду".

В могиле находились личные вещи, в том числе топор, кинжал, пряжка, а также следы текстиля, что указывает на традиции захоронения в период культурных изменений Фото: Arkeologerna

Могила имела уникальную структуру: деревянный гроб поместили в выложенную камнем шахту, окруженную вертикальными камнями в форме кольца — стиль, необычный для той эпохи. В могиле находились личные вещи, в том числе топор, кинжал, пряжка, а также следы текстиля, что указывает на традиции захоронения в период культурных изменений.

Захоронение, датированное радиоуглеродным методом между 890 и 1020 годами нашей эры, соответствует переходному этапу, когда Швеция переходила от языческих обычаев к христианству. В эту эпоху произошла эволюция погребальных практик, сочетавшая старые ритуалы с новыми верованиями. Цепь из камней по краям могилы и погребальные предметы указывают на церемониальное значение, которое отражало оба духовных мира.

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Такие находки являются не только археологически ценными, но и важными для понимания того, как общества адаптируются в периоды религиозных и культурных изменений. Захоронение в Линчепинге дает представление о верованиях и идентичности людей, живших в один из самых трансформационных периодов Скандинавии.

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