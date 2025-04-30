Нетипові артефакти: археологи зробили неочікуване відкриття на півдні Ізраїлю (фото)

У стародавньому місці Хірбат-Ібрейка на півдні Ізраїлю археологи виявили чотири бронзові диски, прикрашені левовими головами. Відкриття відбулося під час рятівних розкопок гробниці римської епохи, що проводилися напередодні інфраструктурних робіт у регіоні.

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Про це пише Arkeonews.

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За словами дослідників з Управління старожитностей Ізраїлю, бронзові диски з лев'ячими головами виявили в одній з восьми цистових могил поблизу запланованого будівництва Східної залізниці. Артефакти, на кожному з яких зображена голова лева у високому рельєфі, вирізняються з-поміж подібних знахідок по всьому римському світу.

У той час як мотиви лева зазвичай включають кільця, затиснуті в пащі, ці диски мали кільця, прикріплені до верхньої частини голови лева, що вважається унікальною деталлю.

"Окреме розташування кільця може вказувати на інше символічне або функціональне призначення", — зазначила доктор Ріна Авнер, провідний археолог проєкту. Вчені вважають, що колись диски були прикріплені до дерев'яної труни залізними цвяхами, фрагменти яких були знайдені поряд з ручками.

Дизайн і розташування бронзових кілець вказують на те, що вони могли відігравати практичну роль у переміщенні труни. Дослідники вважають, що чотири ручки — по дві на кожній довгій стороні — могли містити дерев'яні палки, які допомагали підіймати чи опускати труну.

Дизайн і розташування бронзових кілець вказують на те, що вони могли відігравати практичну роль у переміщенні труни Фото: D. Gazit/IAA

Але лише функція не пояснює їхнього незвичайного вигляду. У римському та греко-римському світах леви мали глибоке символічне значення, часто асоціюючись із владою, захистом та шляхетністю. Їх присутність у контексті поховання могла відображати статус померлого або виступати в ролі духовного захисника.

Подібні артефакти знаходили по всьому регіону. Державна скарбниця Ізраїлю зберігає 40 зразків бронзових дисків з головами левів, з помітною концентрацією в таких місцях, як Рамат-Ефраїм, Нетанія (чотири предмети), Бен-Амі (дванадцять предметів) і Тель-Дор (чотири предмети). Як і в Хірбат-Ібрейка, багато з них мали кільце, прикріплене до маківки лева.

Їх концентрація в цій місцевості вказує на локальну виробничу традицію, хоча точне місцезнаходження майстерні залишається невідомим. Нещодавні знахідки допомагають розширити відомий ареал цих артефактів на рівнину Шарон та Емек-Хефер.

Символічна та культурна приналежність дисків з лев'ячими головами все ще обговорюється. Хоча леви з'являються на самарійських монетах перського періоду та іноді асоціюються з самарянами в стародавніх текстах, релігійні обмеження на зображення тварин роблять тісний зв'язок малоймовірним.

Інша теорія пов'язана з римським культом Мітри, популярним серед солдатів, який, як відомо, включав левів у свою іконографію. Однак прямого зв'язку між артефактами з Хірбат-Ібрейки та мітраїстськими практиками поки що не виявлено.

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Незалежно від точного культурного походження, вміст поховання свідчить про ритуальний чи символічний намір і натякає на важливість похованих у ньому осіб. Рукоятки з лев'ячими головами з Хірбат-Ібрейка — це більше, ніж декоративні елементи; вони дають цінне уявлення про регіональні традиції та маркери статусу в римській Палестині.

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