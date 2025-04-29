Віднайшли втрачене святилище: археологи повідомили про повторне відкриття на Кіпрі (фото)

Археологи підтвердили повторне відкриття давно втраченого святилища на Кіпрі, яке зникло з історичних записів майже 140 років тому. Святилище Аполлона у Франгісі, розташоване неподалік від стародавнього міста Тамасос, віднайшли завдяки розкопкам у долині на південь від Пера Орініса.

Related video

Про це пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розкопками керував доктор Матіас Реке з Франкфуртського університету разом з доктором Філіпом Кобушем з Кільського університету.

Працюючи у партнерстві з Вюрцбурзьким університетом та за підтримки Департаменту старожитностей Кіпру і Фонду AMRICHA, команда підтвердила місцезнаходження храму за допомогою геофізичних досліджень і поверхневих знахідок.

Це місце, вперше помічене у 1885 році німецьким дослідником Максом Онфальшем-Ріхтером, швидко зникло з поля зору науковців.

Сезон розкопок 2024 року виявив понад 100 основ статуй і велику кількість фрагментів статуй, деякі з яких, схоже, були пропущені під час поспішних розкопок XIX століття. Ці знахідки включають монументальні статуї та основи, багато з яких є частиною музейних експонатів у Нікосії та Торонто.

Це місце, вперше помічене у 1885 році німецьким дослідником Максом Онфальшем-Ріхтером, швидко зникло з поля зору науковців Фото: Universities of Frankfurt

Фрагменти включають нові форми скульптури, які раніше не асоціювалися зі святилищем. Особливо вражає знахідка величезних вапнякових ніг, що підтверджує наявність колосальних чоловічих статуй архаїчного періоду. Ці знахідки доповнюють добре відомі теракотові скульптури, такі як "Колос Тамасоський".

Особливо вражає знахідка величезних вапнякових ніг, що підтверджує наявність колосальних чоловічих статуй архаїчного періоду. Фото: Universities of Frankfurt

Додаткові знахідки, такі як намистини з мармурового скла та єгипетські фаянсові амулети, вказують на ширше розмаїття вотивних практик та можливі культурні обміни з сусідніми регіонами.

Два написи — один кіпрсько-складовим письмом, а інший, що належать до династії Птолемеїв, — вказують на те, що святилище залишалося важливим і після перших періодів його використання.

Аналіз архітектури місця також просунувся вперед. Тепер є дані, що святилище колись включало великий двір, який, ймовірно, використовувався для громадських заходів, що вказує на його роль не лише як релігійного центру, а і як місця збору.

Повторне відкриття оригінальної 13-метрової пошукової траншеї 1885 року допомогло підтвердити ідентичність святилища, виявивши двостінну кладку, типову для великих храмових комплексів.

Важливо

Ніхто не знає, що всередині: вчені досліджують амфору із затонулого середньовічного корабля (фото)

Знахідки дають рідкісний погляд на церемоніальне життя та релігійні споруди стародавнього Кіпру. Вони надають цінну інформацію про те, як сакральні простори розвивалися і функціонували з плином часу.

Продовжуючи роботу, дослідники сподіваються поглибити розуміння історичних зв'язків острова з ширшими середземноморськими культурами та традиціями.

Раніше Фокус писав про древній супертунель, який з'єднує Шотландію та Туреччину. Ця теорія бере свій початок у статті 2011 року в журналі "Der Spiegel", в якій описувалися таємничі тунелі "Erdstall"

Також ми розповідали про санітарію середньовічної Кордови, Іспанія. Виявилося, що між X та XIII століттями Кордова стала взірцем міської чистоти.