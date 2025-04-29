Нашли утраченное святилище: археологи сообщили о повторном открытии на Кипре (фото)

Археологи подтвердили повторное открытие давно утраченного святилища на Кипре, которое исчезло из исторических записей почти 140 лет назад. Святилище Аполлона во Франгисе, расположенное неподалеку от древнего города Тамасос, нашли благодаря раскопкам в долине к югу от Пера Ориниса.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Раскопками руководил доктор Матиас Реке из Франкфуртского университета вместе с доктором Филиппом Кобушем из Кильского университета.

Работая в партнерстве с Вюрцбургским университетом и при поддержке Департамента древностей Кипра и Фонда AMRICHA, команда подтвердила местонахождение храма с помощью геофизических исследований и поверхностных находок.

Это место, впервые замеченное в 1885 году немецким исследователем Максом Онфальшем-Рихтером, быстро исчезло из поля зрения ученых.

Сезон раскопок 2024 года обнаружил более 100 оснований статуй и большое количество фрагментов статуй, некоторые из которых, похоже, были пропущены во время поспешных раскопок XIX века. Эти находки включают монументальные статуи и основания, многие из которых являются частью музейных экспонатов в Никосии и Торонто.

Это место, впервые замеченное в 1885 году немецким исследователем Максом Онфальшем-Рихтером, быстро исчезло из поля зрения ученых Фото: Universities of Frankfurt

Фрагменты включают новые формы скульптуры, которые ранее не ассоциировались со святилищем. Особенно впечатляет находка огромных известняковых ног, подтверждающая наличие колоссальных мужских статуй архаического периода. Эти находки дополняют хорошо известные терракотовые скульптуры, такие как "Колосс Тамасосский".

Особенно впечатляет находка огромных известняковых ног, подтверждающая наличие колоссальных мужских статуй архаического периода. Фото: Universities of Frankfurt

Дополнительные находки, такие как бусины из мраморного стекла и египетские фаянсовые амулеты, указывают на более широкое разнообразие вотивных практик и возможные культурные обмены с соседними регионами.

Две надписи — одна кипрско-сложным письмом, а другая, относящаяся к династии Птолемеев, — указывают на то, что святилище оставалось важным и после первых периодов его использования.

Анализ архитектуры места также продвинулся вперед. Теперь есть данные, что святилище когда-то включало большой двор, который, вероятно, использовался для общественных мероприятий, что указывает на его роль не только как религиозного центра, но и как места сбора.

Повторное открытие оригинальной 13-метровой поисковой траншеи 1885 года помогло подтвердить идентичность святилища, обнаружив двустенную кладку, типичную для больших храмовых комплексов.

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Находки дают редкий взгляд на церемониальную жизнь и религиозные сооружения древнего Кипра. Они предоставляют ценную информацию о том, как сакральные пространства развивались и функционировали с течением времени.

Продолжая работу, исследователи надеются углубить понимание исторических связей острова с более широкими средиземноморскими культурами и традициями.

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