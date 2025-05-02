Следы римской эпохи: археологи раскопали древнее поселение неподалеку от Глостера

Археологи обнаружили остатки римского поселения на строительной площадке в пригороде Глостера, Англия. Открытие произошло неподалеку от реки Северн, во время исследований, вызванных планами застройки этой территории.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Раскопки, проведенные экспертами из Cotswold Archaeology, обнаружили части римского поселения, датируемые II-IV веками н. э. Ученые раскопали фундаменты зданий и межевые ограждения, а самой выдающейся находкой стала римская известковая печь в исключительном состоянии.

Диаметром четыре метра и высотой два метра, печь была построена из каменных блоков, вмурованных в глину, и имела внутренний выступ и перегородку для обеспечения лучшего потока воздуха при производстве извести.

"Римская известковая печь, похоже, имела относительно короткий срок эксплуатации, — отмечает команда исследователей в своем заявлении, — После того, как она вышла из употребления, ее либо разобрали, либо же она разрушилась естественным образом".

Известковые печи были важны для римского строительства, производя негашеную известь, которая использовалась для изготовления строительного раствора, штукатурки и бетона. Расположение этой печи было особенно практичным: известняк из соседнего Котсуолдса и древесина из Леса Дина обеспечили бы необходимое сырье.

Эксперты считают, что печь, вероятно, обслуживала соседние римские города, в том числе Глевум (современный Глостер) и Кориний (современный Сиренчестер).

Команда также нашла яму, содержащую намеренно расположенную керамику, которую интерпретируют как "структурированное захоронение" — намеренное захоронение объектов, имеющих возможное культурное или ритуальное значение.

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Такие находки проливают свет на римскую промышленность и повседневную жизнь Британии. Они предлагают редкие, материальные доказательства древних строительных практик и поведения общины, напоминая нам о сложности и организации римских поселений даже в сельской местности.

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