Кубок для питья или ритуальный артефакт: что известно о ритоне с юга Испании

Керамический кубок в форме головы собаки, найденный на юге Италии, дает яркое представление о культурном обмене прошлого. Изготовленный более 2000 лет назад, этот предмет отражает влияние греческого искусства и традиций на сообщества на территории современной итальянской области Апулия.

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Об этом пишет Live Science.

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Считается, что кубок в форме ритона, церемониального кубка для питья, который сейчас хранится в коллекции Музея Гетти в Лос-Анджелесе, происходит из мастерской так называемого Дария Живописца, известного вазописца, работавшего в Апулии между 340 и 320 годами до н. э. Сосуд размером примерно 20 на 10 сантиметров покрыт черной глазурью, за исключением ушей, ноздрей и глаз собаки, которые прорисованы разведенной глазурью.

На чаше кубка изображен сатир с посохом и тарелкой в окружении декоративных мотивов. Изображенная собака — лаконская гончая, охотничья порода из греческого региона Лакония, где была расположена Спарта. Известная своим умением выслеживать дичь, эта порода часто появлялась в древнегреческом искусстве, от мозаик до надгробий и керамики.

Ритоны обычно использовались на праздничных собраниях или ритуальных церемониях и не имели плоских оснований, из-за чего их было трудно поставить, не разлив. Этот дизайн восходит к более ранним рогам для питья бронзового века, но приобрел выразительную греческую эстетику — особенно благодаря добавлению сатиров, мифических существ, связанных с весельем и опьянением.

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Кроме своей роли на светских мероприятиях, ритоны могли выполнять более сакральную функцию — использоваться для выливания вина, масла или даже крови во время ритуалов и жертвоприношений животных. Ритон с гончей не только демонстрирует талант мастера, но и иллюстрирует культурное влияние Древней Греции на такие регионы, как Великая Греция, как тогда называли юго-восточную Италию.

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