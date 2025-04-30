Первый пушистик в истории: когда в Америке появились домашние коты (фото)

Согласно новому исследованию, древнейшая известная домашняя кошка на территории нынешних Соединенных Штатов погибла более четырех веков назад во время кораблекрушения у побережья Флориды. Ученые выяснили, что животное погибло в 1559 году во время урагана в заливе Пенсакола, где бросила якорь испанская экспедиция.

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Об этом пишет Live Science.

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Исследование сосредоточено на кораблекрушении из флота испанского конкистадора Тристана де Луна-и-Арельяно, который был отправлен из Мексики испанской короной для основания поселения. Ураган разбил несколько из его 11 кораблей вблизи Санта-Мария-де-Охусе, нового места основания колонии. На одном из этих кораблей, известном под названием "Эмануэль Пойнт II" и обнаруженном в 2006 году, были найдены останки взрослого и молодого домашнего кота.

"Наше современное понимание заключается в том, что все домашние кошки произошли от предков с Ближнего Востока. Следовательно, они были завезены в Америку людьми", — сказал Мартин Велкер, зооархеолог из Университета Аризоны.

Уэлкер отметил, что испанские поселения во Флориде были самой первой точкой проникновения домашних кошек на континентальную Северную Америку, в отличие от более ранних находок в Карибском регионе, таких как Эн-Бас-Салин на современном Гаити.

Чтобы подтвердить кошачье происхождение, исследователи применили несколько методов, включая сравнение с современными кошачьими скелетами, оценку химических изотопов и анализ древней ДНК. Эти тесты подтвердили, что останки принадлежат домашнему коту, и раскрыли детали его происхождения и рациона.

Тесты подтвердили, что останки принадлежат домашнему коту, и раскрыли детали его происхождения и рациона Фото: John Bratten

В частности, этот кот не питался крысами, а потреблял пищу, подобную той, которой питались моряки, что свидетельствует о том, что его, возможно, намеренно откармливали. "Было интересно подумать о том, что кот мог быть домашним любимцем испанских моряков", — сказал Джон Браттен из Университета Западной Флориды.

Анализ ДНК связал животное с европейскими популяциями котов. Хотя непонятно, как именно кот попали на борт корабля — случайно или намеренно, — исследователи считают, что его могли завезти намеренно. Коты известны своей ролью в удержании популяции грызунов под контролем на кораблях — функцией, которую они выполняли еще с римских времен.

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Сегодня домашние коты являются привычным атрибутом американских домов: около трети американских семей имеют по крайней мере одного кота. Во всем мире их популяция превышает 600 миллионов, и это наследие тянется со времен первых путешествий котов с исследователями через Атлантику.

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