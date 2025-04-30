Перший пухнастик в історії: коли в Америці з'явилися домашні коти (фото)

Згідно з новим дослідженням, найдавніша відома домашня кішка на території нинішніх Сполучених Штатів загинула понад чотири століття тому під час корабельної аварії біля узбережжя Флориди. Вчені з'ясували, що тварина загинула в 1559 році під час урагану у затоці Пенсакола, де кинула якір іспанська експедиція.

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Про це пише Live Science.

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Дослідження зосереджується на корабельній аварії з флоту іспанського конкістадора Трістана де Луна-і-Арельяно, який був відправлений з Мексики іспанською короною для заснування поселення. Ураган розбив кілька з його 11 кораблів поблизу Санта-Марія-де-Охусе, нового місця заснування колонії. На одному з цих кораблів, відомому під назвою "Емануель Пойнт II" і виявленому у 2006 році, були знайдені останки дорослого і молодого домашнього кота.

"Наше сучасне розуміння полягає в тому, що всі домашні коти походять від предків з Близького Сходу. Отже, вони були завезені в Америку людьми", — сказав Мартін Велкер, зооархеолог з Університету Арізони.

Велкер зазначив, що іспанські поселення у Флориді були найпершою точкою проникнення домашніх котів на континентальну Північну Америку, на відміну від більш ранніх знахідок у Карибському регіоні, таких як Ен-Бас-Салін на сучасному Гаїті.

Щоб підтвердити котяче походження, дослідники застосували кілька методів, включаючи порівняння з сучасними котячими скелетами, оцінку хімічних ізотопів та аналіз стародавньої ДНК. Ці тести підтвердили, що останки належать домашньому коту, і розкрили деталі його походження та раціону.

Тести підтвердили, що останки належать домашньому коту, і розкрили деталі його походження та раціону Фото: John Bratten

Зокрема, цей кіт не харчувався щурами, а споживав їжу, подібну до тієї, якою харчувалися моряки, що свідчить про те, що його, можливо, навмисно відгодовували. "Було цікаво подумати про те, що кіт міг бути домашнім улюбленцем іспанських моряків", — сказав Джон Браттен з Університету Західної Флориди.

Аналіз ДНК пов'язав тварину з європейськими популяціями котів. Хоча незрозуміло, як саме кіт потрапили на борт корабля — випадково чи навмисно, — дослідники вважають, що його могли завезти навмисно. Коти відомі своєю роллю в утриманні популяції гризунів під контролем на кораблях — функцією, яку вони виконували ще з римських часів.

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Сьогодні домашні коти є звичним атрибутом американських домівок: близько третини американських родин мають принаймні одного кота. У всьому світі їхня популяція перевищує 600 мільйонів, і ця спадщина тягнеться з часів перших подорожей котів з дослідниками через Атлантику.

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