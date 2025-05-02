Кубок для пиття чи ритуальний артефакт: що відомо про ритон з півдня Іспанії

Керамічний кубок у формі голови собаки, знайдений на півдні Італії, дає яскраве уявлення про культурний обмін минулого. Виготовлений понад 2000 років тому, цей предмет відображає вплив грецького мистецтва і традицій на спільноти на території сучасної італійської області Апулія.

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Про це пише Live Science.

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Вважається, що кубок у формі ритона, церемоніального кубку для пиття, який зараз зберігається в колекції Музею Гетті в Лос-Анджелесі, походить з майстерні так званого Дарія Живописця, відомого вазописця, який працював в Апулії між 340 і 320 роками до н. е. Посудина розміром приблизно 20 на 10 сантиметрів покрита чорною глазур'ю, за винятком вух, ніздрів і очей собаки, що промальовані розведеною глазур'ю.

На чаші кубка зображено сатира з посохом і тарілкою в оточенні декоративних мотивів. Зображений собака — лаконський гончак, мисливська порода з грецького регіону Лаконія, де була розташована Спарта. Відома своїм умінням вистежувати дичину, ця порода часто з'являлася в давньогрецькому мистецтві, від мозаїк до надгробків і кераміки.

Ритони зазвичай використовувалися на святкових зібраннях або ритуальних церемоніях і не мали пласких підстав, через що їх було важко поставити, не розливши. Цей дизайн сходить до більш ранніх рогів для пиття бронзового віку, але набув виразної грецької естетики — особливо завдяки додаванню сатирів, міфічних істот, пов'язаних з веселощами та сп'янінням.

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Окрім своєї ролі на світських заходах, ритони могли виконувати більш сакральну функцію — використовуватися для виливання вина, олії чи навіть крові під час ритуалів та жертвоприношень тварин. Ритон з гончою не лише демонструє талант майстра, але й ілюструє культурний вплив Стародавньої Греції на такі регіони, як Велика Греція, як тоді називали південно-східну Італію.

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