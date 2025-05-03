Не просто укриття: вчені розповіли про таємниці підземного міста Дерінкую (фото)

Під скелястою місцевістю центральної Туреччини ховається диво стародавньої інженерії — величезне підземне поселення, збудоване не над, а під поверхнею землі. Приховане століттями під м'яким вулканічним ґрунтом Каппадокії, це місце колись було життєво важливим притулком для тисяч людей, які шукали порятунку від конфліктів.

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Про це пише Arkeonews.

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Дослідники вважають, що Дерінкую, як воно відоме сьогодні, виникло у фрігійський період, приблизно у VIII-VII століттях до нашої ери. Фрігійці, знані через свої навички роботи з каменем, ймовірно, почали його будівництво, але в наступні століття підземне місто значно розширилося.

До візантійського періоду, між IV і XV століттями н. е., Дерінкую перетворився на складну мережу кімнат і проходів. У цей час ранні християни використовували підземний простір як місце притулку від арабських набігів, а пізніше від нападів турків-сельджуків.

Дерінкую простягається на глибині приблизно 60 метрів і складається з 18 різних рівнів. Кожен рівень мав своє призначення — від спальних приміщень і сховищ для їжі до каплиць і навчальних класів.

Місто детально спроєктували: воно складалося із систем для підтримки життя до 20 000 людей, а також тварин і припасів Фото: Yasir999, CC BY-SA 4.0

Місто детально спроєктували: воно складалося із систем для підтримки життя до 20 000 людей, а також тварин і припасів. Успіх проєкту став можливим завдяки м'якому вулканічному туфу Каппадокії, який дозволяв проводити глибокі розкопки без шкоди для структурної цілісності.

Будівники створили ефективні вентиляційні шахти, які несли свіже повітря через кілька рівнів, деякі з яких подвоювалися як колодязі. Великі круглі кам'яні двері можна було вкотити на місце, щоб закрити коридори зсередини під час атак, захищаючи тих, хто знаходився всередині.

Розкопки виявили кухні, місця для зборів, стайні та зерносховища. Свідчення релігійних та освітніх приміщень вказують на те, що мешканці продовжували своє повсякденне життя, навіть переховуючись.

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Ці ознаки вказують на те, що це було не просто місце для виживання, а ціле суспільство під землею. Крім того, Дерінкую з'єднується з іншими підземними поселеннями, такими як Каймакли, довгими тунелями, що вказує на мережу підземних укриттів, які могли використовувати для скоординованого пересування під час небезпеки.

Місто заново відкрили у 1969 році, коли місцевий житель, ремонтуючи свій будинок, виявив прихований хід. Те, що почалося як простий ремонт, призвело до однієї з найвизначніших археологічних знахідок у регіоні.

Теперішні дослідження продовжують вивчати походження цього місця, але більшість науковців сходяться на думці, що Дерінкую — результат багаторівневого розвитку протягом століть, сформованим поколіннями, які реагували на загрози з витривалістю та винахідливістю.

Це підземне місто залишається переконливим нагадуванням про те, як люди завжди знаходили способи пристосуватися і захистити себе. Для сучасних відвідувачів та істориків Дерінкую пропонує більше, ніж просто історичну цікавість — це історія виживання, винахідливості та стійкого людського інстинкту вбудовувати безпеку в ландшафт.

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