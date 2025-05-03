Не просто укрытие: ученые рассказали о тайнах подземного города Деринкую (фото)

Под скалистой местностью центральной Турции скрывается чудо древней инженерии — огромное подземное поселение, построенное не над, а под поверхностью земли. Скрытое веками под мягким вулканическим грунтом Каппадокии, это место когда-то было жизненно важным убежищем для тысяч людей, искавших спасения от конфликтов.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Исследователи считают, что Деринкую, как он известен сегодня, возник во фригийский период, примерно в VIII-VII веках до нашей эры. Фригийцы, известные из-за своих навыков работы с камнем, вероятно, начали его строительство, но в последующие века подземный город значительно расширился.

К византийскому периоду, между IV и XV веками н. э., Деринкую превратился в сложную сеть комнат и проходов. В это время ранние христиане использовали подземное пространство как место убежища от арабских набегов, а позже от нападений турок-сельджуков.

Деринкую простирается на глубине примерно 60 метров и состоит из 18 различных уровней. Каждый уровень имел свое назначение — от спальных помещений и хранилищ для еды до часовен и учебных классов.

Город детально спроектировали: он состоял из систем для поддержания жизни до 20 000 человек, а также животных и припасов Фото: Yasir999, CC BY-SA 4.0

Город детально спроектировали: он состоял из систем для поддержания жизни до 20 000 человек, а также животных и припасов. Успех проекта стал возможным благодаря мягкому вулканическому туфу Каппадокии, который позволял проводить глубокие раскопки без ущерба для структурной целостности.

Строители создали эффективные вентиляционные шахты, которые несли свежий воздух через несколько уровней, некоторые из которых удваивались как колодцы. Большие круглые каменные двери можно было вкатить на место, чтобы закрыть коридоры изнутри во время атак, защищая тех, кто находился внутри.

Раскопки обнаружили кухни, места для собраний, конюшни и зернохранилища. Свидетельства религиозных и образовательных помещений указывают на то, что жители продолжали свою повседневную жизнь, даже скрываясь.

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Эти признаки указывают на то, что это было не просто место для выживания, а целое общество под землей. Кроме того, Деринкую соединяется с другими подземными поселениями, такими как Каймаклы, длинными туннелями, что указывает на сеть подземных укрытий, которые могли использовать для скоординированного передвижения во время опасности.

Город заново открыли в 1969 году, когда местный житель, ремонтируя свой дом, обнаружил скрытый ход. То, что началось как простой ремонт, привело к одной из самых значительных археологических находок в регионе.

Нынешние исследования продолжают изучать происхождение этого места, но большинство ученых сходятся во мнении, что Деринкую — результат многоуровневого развития на протяжении веков, сформированного поколениями, которые реагировали на угрозы с выносливостью и изобретательностью.

Этот подземный город остается убедительным напоминанием о том, как люди всегда находили способы приспособиться и защитить себя. Для современных посетителей и историков Деринкую предлагает больше, чем просто исторический интерес — это история выживания, изобретательности и устойчивого человеческого инстинкта встраивать безопасность в ландшафт.

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