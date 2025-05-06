Шесть сокровищ и тысячи лет истории: венгерские археологи рассказали о масштабных раскопках (фото)

Археологи обнаружили новую информацию о древних общинах, которые когда-то жили на холме Шомло, Венгрия, в западной части округа Веспрем. Во время многолетнего исследования, которое длилось с 2023 по 2025 год, исследователи обнаружили артефакты датированные периодами от позднего бронзового до раннего железного века.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Проект возглавил Национальный институт археологии Центра публичных коллекций Венгерского национального музея. Используя комплекс инструментов с высоким разрешением, в частности лидарное сканирование и магнитную съемку, а также целенаправленные раскопки, команда обнаружила шесть отдельных сокровищ, состоящих из более 900 металлических предметов.

Среди находок были ювелирные украшения, броши, декоративные диски и редкий наконечник копья в альпийском стиле. Большинство сокровищ датируются поздним бронзовым веком (1450-800 гг. до н. э.), а шестой — ранним железным веком (800-450 гг. до н. э.).

Среди находок были ювелирные украшения, броши, декоративные диски и редкий наконечник копья в альпийском стиле Фото: Cambridge University Press

Ведущие исследователи отметили, что самые древние предметы приходятся на период Рейнеке бронзового века С (1400-1300 гг. до н. э.), а наибольшее количество находок приходится на фазы Галльштатт B1-B2 (1080-900 гг. до н. э.).

Сокровища из эпохи Галлштатт B редко находят в этой части Европы, а когда находят, им часто не хватает четкого археологического контекста. Однако коллекции с холма Шомло позволяют детально рассмотреть, как эти предметы были размещены и повреждены. Кроме бронзовых предметов, археологи также нашли янтарные бусины, клыки животных, фрагменты кожи и остатки текстиля.

Эти находки помогают реконструировать, как люди той эпохи обращались с металлическими изделиями, и позволяют предположить, что существовала организованная практика захоронения таких объектов. По словам команды, эти находки дают редкий шанс переосмыслить интерпретацию сокровищ Галлштатт B в Придунавье благодаря углубленному анализу и хорошо сохранившемуся контексту.

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Эти находки важны, поскольку они углубляют понимание ритуального и социального поведения в доисторической Европе. Доказательства с холма Шомло проливают свет на то, как люди взаимодействовали с окружающей средой и материальной культурой, помогая создать точную картину прошлого региона.

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