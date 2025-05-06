Высушенный викарий: археологи исследовали уникальную мумию XVIII века из Австрии (фото)

Исследователи, изучавшие многовековую мумию, найденную в склепе в маленькой австрийской деревне, обнаружили ранее не задокументированный метод бальзамирования. Тело, найденное в Сент-Томасе-ам-Блазенштайн, которому, как полагают, около 300 лет, имело минимальную степень разложения.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Команда ученых подтвердила, что останки принадлежали Францу Ксаверу Сидлеру фон Розенеггу, приходскому викарию, который умер в 1746 году. Анализ показал, что тело было сохранено путем введения деревянных щепок, веток, тканей и хлорида цинка через ректальный канал — метод, который ранее не применялся к мумифицированным останкам.

Доктор Андреас Нерлих из Университета Людвига-Максимилиана объяснил: "Отличная сохранность была достигнута благодаря необычному типу бальзамирования", отметив, что материалы эффективно высушили внутреннюю полость тела. Он добавил, что такая сохранность могла бы вдохновить местных жителей на сверхъестественные верования, если бы гроб когда-нибудь открыли.

Эта методика представляет собой значительный отход от традиционного бальзамирования, которое часто предусматривает хирургическое вскрытие тела. Вместо этого исследователи обнаружили, что материалы, такие как пихтовая и еловая щепа, лен, конопля и лен — все они, вероятно, были легкодоступны в регионе XVIII века — были вставлены для поглощения телесных жидкостей. Также ученые нашли следы хлорида цинка, известного своими сушильными свойствами.

Тело было сохранено путем введения деревянных щепок, веток, тканей и хлорида цинка через ректальный канал Фото: Andreas Nerlich

В то время как туловище осталось хорошо сохранившимся, конечности и голова имели более типичные признаки распада. Внутри мумии также было найдено небольшую стеклянную бусину, которую, вероятно, потеряли во время подготовки. Эти находки свидетельствуют о том, что этот менее инвазивный метод бальзамирования, возможно, был более распространенным, чем считалось ранее, но остался непризнанным из-за прогрессирующей гнили в других случаях.

Дальнейший анализ подтвердил, что на момент смерти это был мужчина в возрасте от 35 до 45 лет, с диетой, богатой зерновыми, мясом и, возможно, пресноводной рыбой. Изотопный анализ и радиоуглеродное датирование совпали с известной жизнью Сидлера, что подкрепило идентификацию. Свидетельства о туберкулезе и длительной привычке к курению добавили контекста его последним годам жизни.

Доктор Нерлих предположил, что тело могло быть подготовлено для транспортировки в соседнее аббатство, хотя его так и не перевезли. Исследование также исправило предыдущее неправильное прочтение рентгеновского снимка 2000 года, на котором стеклянная бусина была принята за капсулу с ядом, что демонстрирует ценность современных методов визуализации в таких исследованиях.

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Этот случай не только документирует редкий метод бальзамирования, но и демонстрирует важность междисциплинарных подходов в изучении мумий. Он открывает двери для переосмысления того, как прошлые общества относились к смерти, здоровью и духовным практикам, предлагая более четкий взгляд на то, как культурные и медицинские традиции пересекались в обычаях захоронения.

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