Самая молодая страна мира: где она находится и сколько ей лет

Многие считают, что страны мира существуют веками, но некоторые государства появились на мировой арене относительно недавно. Самая молодая среди международно признанных стран приближается к своей 14-й годовщине — хотя вскоре ее рекорд может быть побит страной Тихоокеанского региона, стоящей на пороге нациетворчества.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Южный Судан, официально известный как Республика Южный Судан, стал независимым государством 9 июля 2011 года после референдума, на котором 99% участников проголосовали за отделение от Судана. Эта страна занимает площадь около 644 329 квадратных километров — чуть меньше американского штата Техас — и граничит с шестью другими странами, включая Эфиопию, Кению и Уганду.

Демографическая ситуация в Южном Судане также характеризуется молодостью: средний возраст населения составляет 18,7 лет, а более 42% населения моложе 14 лет, что резко контрастирует с такими странами, как Соединенные Штаты, где только 18% попадают в этот возрастной диапазон.

Бугенвиль, островной регион, расположенный примерно в 14 000 километрах от Южного Судана, вскоре может претендовать на звание самой молодой нации в мире. Хотя официально Бугенвиль все еще является частью Папуа-Новой Гвинеи, он давно борется за независимость.

Попытка региона отделиться началась в 1970-х годах, но была отвергнута. Напряженность вокруг медной шахты Пангуна переросла в гражданскую войну в конце 1980-х годов, приведшую к гибели примерно от 15 000 до 20 000 человек. Конфликт завершился Бугенвильским мирным соглашением 2001 года, которое предоставило региону автономное управление и право на будущий референдум о независимости.

Этот референдум состоялся в 2019 году, и почти 98% избирателей высказались за независимость. Несмотря на подавляющую поддержку, Бугенвиль еще не достиг полной независимости. Соглашение с Папуа-Новой Гвинеей установило наиболее раннюю возможную дату обретения независимости — 2025 год, а конечный срок — 2027 год. К тому времени регион остается на переходном этапе, ожидая формальных шагов к государственности.

Важно

Совсем не как в фильмах: как на самом деле одевались ниндзя

Перспектива Бугенвиля стать самой молодой страной демонстрирует изменчивый характер политических границ и важность самоопределения. Независимо от того, произойдут ли изменения в этом году, это движение отражает более широкие глобальные сдвиги в сфере идентичности, управления и автономии.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Чехии кладе золотых монет и украшений. Коллекция весом около семи килограммов включала почти четыре килограмма золотых монет общей стоимостью более 7,5 миллионов чешских крон (около 340 000 долларов).

Также мы рассказывали о подземной камере железного века, которую обнаружили в Шотландии. Эксперты считают, что она были древним хранилищем.