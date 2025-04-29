Наймолодша країна світу: де вона знаходиться та скільки їй років

Багато хто вважає, що країни світу існують століттями, але деякі держави з'явилися на світовій арені відносно недавно. Наймолодша серед міжнародно визнаних країн наближається до своєї 14-ї річниці — хоча незабаром її рекорд може бути побитий країною Тихоокеанського регіону, що стоїть на порозі націєтворення.

Related video

Про це пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Південний Судан, офіційно відомий як Республіка Південний Судан, став незалежною державою 9 липня 2011 року після референдуму, на якому 99% учасників проголосували за відокремлення від Судану. Ця країна займає площу близько 644 329 квадратних кілометрів — трохи меншу за американський штат Техас — і межує з шістьма іншими країнами, включаючи Ефіопію, Кенію та Уганду.

Демографічна ситуація в Південному Судані також характеризується молодістю: середній вік населення становить 18,7 років, а понад 42% населення — молодше 14 років, що різко контрастує з такими країнами, як Сполучені Штати, де лише 18% потрапляють у цей віковий діапазон.

Бугенвіль, острівний регіон, розташований приблизно за 14 000 кілометрів від Південного Судану, незабаром може претендувати на звання наймолодшої нації світу. Хоча офіційно Бугенвіль все ще є частиною Папуа-Нової Гвінеї, він давно бореться незалежність.

Спроба регіону відокремитися почалася в 1970-х роках, але була відкинута. Напруженість навколо мідної шахти Пангуна переросла в громадянську війну наприкінці 1980-х років, що призвела до загибелі приблизно від 15 000 до 20 000 людей. Конфлікт завершився Бугенвільською мирною угодою 2001 року, яка надала регіону автономне управління і право на майбутній референдум про незалежність.

Цей референдум відбувся у 2019 році, і майже 98% виборців висловилися за незалежність. Попри переважну підтримку, Бугенвіль ще не досягнув повної незалежності. Угода з Папуа-Новою Гвінеєю встановила найбільш ранню можливу дату здобуття незалежності — 2025 рік, а кінцевий термін — 2027 рік. До того часу регіон залишається на перехідному етапі, очікуючи формальних кроків до державності.

Важливо

Зовсім не як в фільмах: як насправді одягалися ніндзя

Перспектива Бугенвілю стати наймолодшою країною демонструє мінливий характер політичних кордонів та важливість самовизначення. Незалежно від того, чи відбудуться зміни цього року, цей рух відображає ширші глобальні зрушення у сфері ідентичності, врядування та автономії.

Раніше Фокус писав про виявлений у Чехії скарб золотих монет та прикрас. Колекція вагою близько семи кілограмів включала майже чотири кілограми золотих монет загальною вартістю понад 7,5 мільйонів чеських крон (близько 340 000 доларів).

Також ми розповідали про підземну камеру залізного віку, яку виявили у Шотландії. Експерти вважають, що вона були стародавнім сховищем.