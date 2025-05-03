ИИ помогает исследователям: ученые расшифровали таинственный свиток из Геркуланума (фото)

Ученые попали в заголовки газет после того, как с помощью ИИ прочитали обугленный папирусный свиток из руин римского города, разрушенного почти две тысячи лет назад. Свиток оставался нечитаемым на протяжении веков, и это недавнее открытие стало поворотным моментом в попытках получить доступ к древним текстам, не повредив их.

Related video

Об этом пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Открытие состоялось в Бодлеанской библиотеке Оксфордского университета, где эксперты сотрудничали с Vesuvius Challenge — глобальной инициативой, направленной на восстановление текстов из свитков Геркуланума.

Доктор Брент Силз отметил важность отсканированного свитка, отметив, что он содержит больше восстанавливаемого текста, чем любой другой свиток из того же места.

В июле 2024 года исследователи использовали синхротрон Diamond Light Source в Оксфордшире для неразрушающего сканирования свитка, создав детальные цифровые изображения его внутренних слоев. Это стало возможным благодаря удивительной характеристике: чернила, которыми пользовался древний писец, содержали микроэлементы, что позволило ИИ отличить их от обугленного папируса.

Фото: Vesuvius Challenge

Система, использованная в проекте, была обучена выявлять тонкие закономерности, связанные с этим уникальным составом чернил. Она не переводила и не интерпретировала текст, а помогала определить, где находятся буквы, выявляя контрасты, невидимые невооруженным глазом.

Ученые из команды Vesuvius Challenge затем вручную проанализировали эти участки, чтобы интерпретировать греческую письменность. Среди немногих найденных слов было "διατροπή", что означает "отвращение", которое дважды встречается на ранних изображениях свитка, что дает исследователям надежду на то, что в будущем удастся сложить вместе более связные фразы и отрывки.

Свитки происходят из Геркуланума, римского города, уничтоженного вместе с Помпеями и Стабиями во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. О существовании города стало известно в 1710 году, когда местный крестьянин обнаружил мраморные обломки, копая колодец.

А в конце 1740-х годов ученые обнаружили так называемую Виллу Папирусов, в которой хранились многочисленные свитки. Высокая температура обуглила многие из них, сделав их слишком деликатными, чтобы с ними можно было работать. До сих пор попытки прочитать были рискованны из-за хрупкости артефактов.

Этот новый метод, сочетающий физику и машинное обучение, сохраняет целостность свитков, предлагая новый путь к раскрытию их содержания. Vesuvius Challenge, к участию в котором приглашаются как эксперты, так и общественность, отражает растущую тенденцию к открытому научному сотрудничеству.

Важно

Последние минуты: ученые узнали подробности смерти римской семьи из Дома Геллы и Фрикса (фото)

Этот технологический подход может быть применен к бесчисленному количеству других хрупких текстов, запертых временем и природой. С усовершенствованием методов сканирования и алгоритмов мы можем получить доступ к забытым знаниям, которые были скрыты на протяжении веков, и изменить наше представление о древнем мире.

Ранее Фокус писал о найденных на юге Израиля бронзовых дисках с изображениями львов. Эти артефакты удивили ученых, поскольку выделяются необычным дизайном.

Также мы рассказывали об исследовании останков из 3000-летнего кладбища на северо-западе Китая. Ученые нашли травмы, свидетельствующие о чрезмерной жестокости, которой подверглись умершие.