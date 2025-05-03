ШІ допомагає дослідникам: вчені розшифрували таємничий сувій із Геркулануму (фото)

Учені потрапили в заголовки газет після того, як за допомогою ШІ прочитали обвуглений папірусний сувій з руїн римського міста, зруйнованого майже дві тисячі років тому. Сувій залишався нечитабельним впродовж століть, і це нещодавнє відкриття стало поворотним моментом у спробах отримати доступ до стародавніх текстів, не пошкодивши їх.

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Про це пише Arkeonews.

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Відкриття відбулося в Бодлеанській бібліотеці Оксфордського університету, де експерти співпрацювали з Vesuvius Challenge — глобальною ініціативою, спрямованою на відновлення текстів із сувоїв Геркулануму.

Доктор Брент Сілз наголосив на важливості відсканованого сувою, зазначивши, що він містить більше відновлюваного тексту, ніж будь-який інший сувій з того ж місця.

У липні 2024 року дослідники використали синхротрон Diamond Light Source в Оксфордширі для неруйнівного сканування сувою, створивши детальні цифрові зображення його внутрішніх шарів. Це стало можливим завдяки дивовижній характеристиці: чорнило, яким користувався стародавній писар, містило мікроелементи, що дозволило ШІ відрізнити його від обвугленого папірусу.

Фото: Vesuvius Challenge

Система, що використана в проєкті, була навчена виявляти тонкі закономірності, пов'язані з цим унікальним складом чорнила. Вона не перекладала та не інтерпретувала текст, а допомагала визначити, де знаходяться літери, виявляючи контрасти, невидимі неозброєним оком.

Учені з команди Vesuvius Challenge потім вручну проаналізували ці ділянки, щоб інтерпретувати грецьку писемність. Серед небагатьох знайдених слів було "διατροπή", що означає "огида", яке двічі зустрічається на ранніх зображеннях сувою, що дає дослідникам надію на те, що в майбутньому вдасться скласти докупи більш зв'язні фрази та уривки.

Сувої походять з Геркулануму, римського міста, знищеного разом з Помпеями та Стабіями під час виверження Везувію у 79 році нашої ери. Про існування міста стало відомо у 1710 році, коли місцевий селянин виявив мармурові уламки, копаючи колодязь.

А в кінці 1740-х років вчені виявили так звану Віллу Папірусів, в якій зберігалися численні сувої. Висока температура обвуглила багато з них, зробивши їх надто делікатними, щоб з ними можна було працювати. Досі спроби прочитати були ризиковані через крихкість артефактів.

Цей новий метод, що поєднує фізику та машинне навчання, зберігає цілісність сувоїв, пропонуючи новий шлях до розкриття їхнього змісту. Vesuvius Challenge, до участі в якому запрошуються як експерти, так і громадськість, відображає зростаючу тенденцію до відкритої наукової співпраці.

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Цей технологічний підхід може бути застосований до незліченної кількості інших крихких текстів, замкнених часом і природою. З удосконаленням методів сканування та алгоритмів ми можемо отримати доступ до забутих знань, які були приховані протягом століть, і змінити наше уявлення про стародавній світ.

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