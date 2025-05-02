Останні хвилини: вчені дізналися подробиці смерті римської родини з Будинку Гелли та Фрікса (фото)

Нещодавнє дослідження розкрило нові подробиці про останні години життя римської сім'ї, яка потрапила під руйнівне виверження Везувію у 79 році нашої ери. Дослідники вивчили будинок, розташований у північній частині Помпей, і виявили переконливі деталі відчайдушних зусиль його мешканців, спрямованих на виживання.

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Про це пише Heritage Daily.

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Дослідження було зосереджене на Будинку Гелли та Фрікса, резиденції, розташованій вздовж Віа дель Везувіо. Названий на честь фрески із зображенням міфу про Геллу та Фрікса у бенкетній залі, будинок виявив кілька неушкоджених ділянок, зокрема атріум з центральним басейном для дощової води.

В одній з кімнат археологи виявили моторошну сцену: ліжко, притиснуте до дверей, яке, вочевидь, використовувалося як імпровізована барикада. Гіпсові зліпки, зроблені з порожнеч у попелі, зафіксували форму ліжка та останки щонайменше чотирьох осіб, одна з яких була дитиною. Серед останків також було знайдено бронзову буллу — захисний амулет, який носили римські хлопчики.

Археологи виявили моторошну сцену: ліжко, притиснуте до дверей, яке, вочевидь, використовувалося як імпровізована барикада Фото: Archaeological Park of Pompeii

Експерти вважають, що сім'я втекла до кімнати після того, як вулканічні уламки почали падати через пролом у даху атріуму, і цю теорію підтримує Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку.

Команда також знайшла амфори, що використовувалися для зберігання гаруму, популярного римського соусу до риби, а також бронзові кухонні предмети, такі як ополоник і чашка у формі морської мушлі.

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Знали про його існування ще тисячі років тому: неочікуване відкриття у гробниці Стародавнього Єгипту

Результати дослідження не лише дають змогу зазирнути у внутрішнє життя римлян, але й поглиблюють наше розуміння катастрофічних подій, які перетворили Помпеї на попіл.

Нещодавнє дослідження розкрило нові подробиці про останні години життя римської сім'ї, яка потрапила під руйнівне виверження Везувію у 79 році нашої ери. Дослідники вивчили будинок, розташований у північній частині Помпей, і виявили переконливі деталі відчайдушних зусиль його мешканців, спрямованих на виживання.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття у Швеції. Під час дослідження поховань залізного віку, археологи виявили могилу епохи вікінгів.

Також ми розповідали про нещодавно виявлене на Кіпрі святилище Апполона. Вперше про його існування вчені дзіналися 140 років тому, проте місцезнаходження храму залишалося невідомим.