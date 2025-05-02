Последние минуты: ученые узнали подробности смерти римской семьи из Дома Геллы и Фрикса (фото)

Недавнее исследование раскрыло новые подробности о последних часах жизни римской семьи, которая попала под разрушительное извержение Везувия в 79 году нашей эры. Исследователи изучили дом, расположенный в северной части Помпей, и обнаружили убедительные детали отчаянных усилий его обитателей, направленных на выживание.

Related video

Об этом пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование было сосредоточено на Доме Геллы и Фрикса, резиденции, расположенной вдоль Виа дель Везувио. Названный в честь фрески с изображением мифа о Гелле и Фриксе в банкетном зале, дом обнаружил несколько неповрежденных участков, в частности атриум с центральным бассейном для дождевой воды.

В одной из комнат археологи обнаружили жуткую сцену: кровать, прижатая к двери, которая, очевидно, использовалась как импровизированная баррикада. Гипсовые слепки, сделанные из пустот в пепле, зафиксировали форму кровати и останки по меньшей мере четырех человек, один из которых был ребенком. Среди останков также была найдена бронзовая булла — защитный амулет, который носили римские мальчики.

Археологи обнаружили жуткую сцену: кровать, прижатая к двери, которая, очевидно, использовалась как импровизированная баррикада Фото: Archaeological Park of Pompeii

Эксперты считают, что семья сбежала в комнату после того, как вулканические обломки начали падать через брешь в крыше атриума, и эту теорию поддерживает Габриэль Цухтригель, директор археологического парка.

Команда также нашла амфоры, использовавшиеся для хранения гарума, популярного римского соуса к рыбе, а также бронзовые кухонные предметы, такие как половник и чашка в форме морской ракушки.

Важно

Знали о его существовании еще тысячи лет назад: неожиданное открытие в гробнице Древнего Египта

Результаты исследования не только позволяют заглянуть во внутреннюю жизнь римлян, но и углубляют наше понимание катастрофических событий, которые превратили Помпеи в пепел.

Недавнее исследование раскрыло новые подробности о последних часах жизни римской семьи, которая попала под разрушительное извержение Везувия в 79 году нашей эры. Исследователи изучили дом, расположенный в северной части Помпей, и обнаружили убедительные детали отчаянных усилий его обитателей, направленных на выживание.

Ранее Фокус писал о неожиданном открытии в Швеции. Во время исследования захоронений железного века, археологи обнаружили могилу эпохи викингов.

Также мы рассказывали о недавно обнаруженном на Кипре святилище Апполона. Впервые о его существовании ученые узнали 140 лет назад, однако местонахождение храма оставалось неизвестным.