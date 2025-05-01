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Технологии и наука

Знали о его существовании еще тысячи лет назад: неожиданное открытие в гробнице Древнего Египта

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Фото: Dr. Or Graur | Ученые считают, что древние египтяне, возможно, запечатлели Млечный Путь на иллюстрацию из гробницы возрастом 3000 лет

Новое исследование предполагает, что древние египтяне, возможно, запечатлели Млечный Путь на иллюстрацию из гробницы возрастом 3000 лет. Эта находка может быть древнейшим известным изображением нашей галактики и изменить понимание ранних астрономических знаний древних цивилизаций.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Исследование сосредоточено на гробнице, которая датируется периодом 21-й/22-й династий, где ученые проанализировали космологические изображения, связанные с богиней неба Нут. Среди самых интересных находок — толстая волнообразная черная кривая, нарисованная поперек усыпанного звездами тела Нут на внешней стороне гроба Неситауджатахет.

По словам доктора Ор Граура, астрофизика из Института космологии и гравитации Портсмутского университета, эта кривая очень напоминает Большой Провал — темную полосу, которая разделяет Млечный Путь, как он виден с Земли.

"Это ставит под сомнение представление о том, что связь между Нут и Млечным Путем была чисто символической", — пояснил доктор Граур. Его исследование утверждает, что эта редкая особенность может представлять собой прямое визуальное признание галактики.

Это изображение отличается своей уникальностью; только одна из 118 виньеток на гробу содержала именно такой рисунок. Хотя Нут издавна ассоциируется с небесной тематикой, редкость кривой, похожей на Млечный Путь, позволяет предположить, что древние египтяне, возможно, не отождествляли ее полностью с галактикой.

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Ученые проанализировали космологические изображения, связанные с богиней неба Нут
Фото: Dr. Or Graur

Скорее всего, они считали Млечный Путь лишь одним из многих небесных объектов, изображенных на фигуре богини — наряду с солнцем и звездами. Доктор Граур также сравнил дизайн с изображением Млечного Пути в традициях народов навахо, хопи и зуни, что подкрепляет идею об общем визуальном языке интерпретации ночного неба в разных культурах.

Кроме того, в исследовании отмечается, что Нут показана покрытой звездами лишь на четверти проанализированных изображений, что указывает на возможное преимущество дневного неба в погребальном искусстве того периода.

Исследование доктора Граур также отслеживает изменение изображений Нут на гробницах, демонстрируя переход от масштабных фресок к сложному искусству гробниц от Нового царства до римского периода. Эта эволюция свидетельствует о ее двойной роли как космологической фигуры и символа потусторонней жизни.

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Раскрывая то, что может быть древнейшим известным визуальным изображением Млечного Пути, это исследование предлагает не только понимание древнеегипетской астрономии, но и демонстрирует богатство и хрупкость культурного наследия.

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