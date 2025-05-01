Знали о его существовании еще тысячи лет назад: неожиданное открытие в гробнице Древнего Египта

Новое исследование предполагает, что древние египтяне, возможно, запечатлели Млечный Путь на иллюстрацию из гробницы возрастом 3000 лет. Эта находка может быть древнейшим известным изображением нашей галактики и изменить понимание ранних астрономических знаний древних цивилизаций.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Исследование сосредоточено на гробнице, которая датируется периодом 21-й/22-й династий, где ученые проанализировали космологические изображения, связанные с богиней неба Нут. Среди самых интересных находок — толстая волнообразная черная кривая, нарисованная поперек усыпанного звездами тела Нут на внешней стороне гроба Неситауджатахет.

По словам доктора Ор Граура, астрофизика из Института космологии и гравитации Портсмутского университета, эта кривая очень напоминает Большой Провал — темную полосу, которая разделяет Млечный Путь, как он виден с Земли.

"Это ставит под сомнение представление о том, что связь между Нут и Млечным Путем была чисто символической", — пояснил доктор Граур. Его исследование утверждает, что эта редкая особенность может представлять собой прямое визуальное признание галактики.

Это изображение отличается своей уникальностью; только одна из 118 виньеток на гробу содержала именно такой рисунок. Хотя Нут издавна ассоциируется с небесной тематикой, редкость кривой, похожей на Млечный Путь, позволяет предположить, что древние египтяне, возможно, не отождествляли ее полностью с галактикой.

Ученые проанализировали космологические изображения, связанные с богиней неба Нут Фото: Dr. Or Graur

Скорее всего, они считали Млечный Путь лишь одним из многих небесных объектов, изображенных на фигуре богини — наряду с солнцем и звездами. Доктор Граур также сравнил дизайн с изображением Млечного Пути в традициях народов навахо, хопи и зуни, что подкрепляет идею об общем визуальном языке интерпретации ночного неба в разных культурах.

Кроме того, в исследовании отмечается, что Нут показана покрытой звездами лишь на четверти проанализированных изображений, что указывает на возможное преимущество дневного неба в погребальном искусстве того периода.

Исследование доктора Граур также отслеживает изменение изображений Нут на гробницах, демонстрируя переход от масштабных фресок к сложному искусству гробниц от Нового царства до римского периода. Эта эволюция свидетельствует о ее двойной роли как космологической фигуры и символа потусторонней жизни.

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Раскрывая то, что может быть древнейшим известным визуальным изображением Млечного Пути, это исследование предлагает не только понимание древнеегипетской астрономии, но и демонстрирует богатство и хрупкость культурного наследия.

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