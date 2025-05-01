Знали про його існування ще тисячі років тому: неочікуване відкриття у гробниці Стародавнього Єгипту

Нове дослідження припускає, що стародавні єгиптяни, можливо, відобразили Чумацький Шлях на ілюстрацію з гробниці віком 3000 років. Ця знахідка може бути найдавнішим відомим зображенням нашої галактики та змінити розуміння ранніх астрономічних знань стародавніх цивілізацій.

Related video

Про це пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження зосереджене на гробниці, яка датується періодом 21-ї/22-ї династій, де вчені проаналізували космологічні зображення, пов'язані з богинею неба Нут. Серед найцікавіших знахідок — товста хвилеподібна чорна крива, намальована впоперек всипаного зірками тіла Нут на зовнішній стороні труни Несітауджатахет.

За словами доктора Ор Граура, астрофізика з Інституту космології та гравітації Портсмутського університету, ця крива дуже нагадує Великий Провал — темну смугу, яка розділяє Чумацький Шлях, як його видно із Землі.

"Це ставить під сумнів уявлення про те, що зв'язок між Нут та Чумацьким Шляхом був суто символічним", — пояснив доктор Граур. Його дослідження стверджує, що ця рідкісна особливість може являти собою пряме візуальне визнання галактики.

Це зображення вирізняється своєю унікальністю; лише одна зі 118 віньєток на труні містила саме такий малюнок. Хоча Нут здавна асоціюється з небесною тематикою, рідкісність кривої, схожої на Чумацький Шлях, дозволяє припустити, що стародавні єгиптяни, можливо, не ототожнювали її повністю з галактикою.

Вчені проаналізували космологічні зображення, пов'язані з богинею неба Нут Фото: Dr. Or Graur

Швидше за все, вони вважали Чумацький Шлях лише одним з багатьох небесних об'єктів, зображених на фігурі богині — поряд із сонцем і зірками. Доктор Граур також порівняв дизайн із зображенням Чумацького Шляху в традиціях народів навахо, хопі та зуні, що підкріплює ідею про спільну візуальну мову інтерпретації нічного неба в різних культурах.

Крім того, в дослідженні зазначається, що Нут показана вкритою зірками лише на чверті проаналізованих зображень, що вказує на можливу перевагу денного неба в поховальному мистецтві того періоду.

Дослідження доктора Граур також відстежує зміну зображень Нут на гробницях, демонструючи перехід від масштабних фресок до складного мистецтва гробниць від Нового царства до римського періоду. Ця еволюція свідчить про її подвійну роль як космологічної фігури та символу потойбічного життя.

Важливо

Один з найкращих серед знайдених: на заході Туреччини розкопали стародавній артефакт

Розкриваючи те, що може бути найдавнішим відомим візуальним зображенням Чумацького Шляху, це дослідження пропонує не лише розуміння давньоєгипетської астрономії, а й демонструє багатство і крихкість культурної спадщини.

Раніше Фокус писав про скарб XX століття, який нещодавно виявили у Чехії. Окрім золотих монет, вагою 4 кілограми, дослідники виявили численні артефакти.

Також ми розповідали про незвичайні артефакти, виявлені в Ізраїлі. Відкриття відбулося під час рятівних розкопок гробниці римської епохи.