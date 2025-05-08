Секреты древних цивилизаций: кто и зачем построил таинственные Гималайские башни (фото)
В изолированном высокогорье юго-западного Китая веками возвышаются каменные башни, удивляющие ученых необычным дизайном и неизвестным происхождением. Эти древние сооружения, достигающие 60 метров в высоту, часто встречаются в провинции Сычуань и Тибетском автономном районе.
Об этом пишет Arkeonews.
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Известные как Гималайские башни или каменные звездообразные башни, эти примерно 250 сооружений построены из камня, кирпича и дерева. Их характерные формы — от квадратов до сложных многоугольных звезд — украшают как отдаленные горные долины, так и густонаселенные деревни.
Сейсмостойкие по своей конструкции, башни включают деревянные балки в свою каменную кладку, что помогло им пережить сейсмические события. Французский исследователь Фредерик Даррагон, который начал исследование башен в 1998 году, привлек к ним внимание мирового сообщества и предположил, что они, вероятно, были построены от 600 до 1000 лет назад. Радиоуглеродный анализ подтверждает эту оценку.
Ученые предлагают различные варианты использования башен. Некоторые считают, что они были символами статуса, построенные состоятельными семьями во времена процветания торговли с монголами, а их впечатляющая высота и сложный дизайн свидетельствовали о богатстве и влиятельности.
В таких регионах, как Миньяк, башни, вероятно, использовались как сторожевые башни благодаря своим высоким входам и стратегическому расположению вдоль бывших торговых путей. Другие, такие как в Конгпо и Дамба, выглядят более декоративными, что усиливает их возможную функцию как символов богатства. Неизвестное назначение башен и отсутствие письменной или устной истории предполагают, что знания об их строителях могли исчезнуть из-за географической фрагментарности региона и изоляции различных этнических групп, населяющих его.
Башни впервые упоминаются в истории Китая во времена правления династии Мин (1368-1644), однако они оставались без внимания, пока в 2006 году Всемирный фонд охраны памятников не добавил их в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения. Это вызвало международный интерес к охране памятников, особенно учитывая то, что многие башни не имеют крыш, что позволяет воде разрушать их стабильность.
Адвокационная деятельность Даррагона помогла активизировать усилия по сохранению этих сооружений, и теперь местные кампании направлены на то, чтобы предоставить региону статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое признание принесет жизненно необходимое финансирование и привлечет внимание, поощряя реставрацию, а также поддержит местную экономику через ответственный туризм.
В регионе, где устные традиции угасли, а письменных источников немного, эти каменные башни остаются одной из немногих ощутимых связей с цивилизациями, которые когда-то процветали среди гималайских вершин.
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