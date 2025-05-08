Секреты древних цивилизаций: кто и зачем построил таинственные Гималайские башни (фото)

В изолированном высокогорье юго-западного Китая веками возвышаются каменные башни, удивляющие ученых необычным дизайном и неизвестным происхождением. Эти древние сооружения, достигающие 60 метров в высоту, часто встречаются в провинции Сычуань и Тибетском автономном районе.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Известные как Гималайские башни или каменные звездообразные башни, эти примерно 250 сооружений построены из камня, кирпича и дерева. Их характерные формы — от квадратов до сложных многоугольных звезд — украшают как отдаленные горные долины, так и густонаселенные деревни.

Сейсмостойкие по своей конструкции, башни включают деревянные балки в свою каменную кладку, что помогло им пережить сейсмические события. Французский исследователь Фредерик Даррагон, который начал исследование башен в 1998 году, привлек к ним внимание мирового сообщества и предположил, что они, вероятно, были построены от 600 до 1000 лет назад. Радиоуглеродный анализ подтверждает эту оценку.

Некоторые считают, что башни были символами статуса, построенные состоятельными семьями во времена процветания торговли с монголами Фото: Public Domain

Ученые предлагают различные варианты использования башен. Некоторые считают, что они были символами статуса, построенные состоятельными семьями во времена процветания торговли с монголами, а их впечатляющая высота и сложный дизайн свидетельствовали о богатстве и влиятельности.

В таких регионах, как Миньяк, башни, вероятно, использовались как сторожевые башни благодаря своим высоким входам и стратегическому расположению вдоль бывших торговых путей. Другие, такие как в Конгпо и Дамба, выглядят более декоративными, что усиливает их возможную функцию как символов богатства. Неизвестное назначение башен и отсутствие письменной или устной истории предполагают, что знания об их строителях могли исчезнуть из-за географической фрагментарности региона и изоляции различных этнических групп, населяющих его.

Башни впервые упоминаются в истории Китая во времена правления династии Мин (1368-1644) Фото: Public Domain

Башни впервые упоминаются в истории Китая во времена правления династии Мин (1368-1644), однако они оставались без внимания, пока в 2006 году Всемирный фонд охраны памятников не добавил их в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения. Это вызвало международный интерес к охране памятников, особенно учитывая то, что многие башни не имеют крыш, что позволяет воде разрушать их стабильность.

Адвокационная деятельность Даррагона помогла активизировать усилия по сохранению этих сооружений, и теперь местные кампании направлены на то, чтобы предоставить региону статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое признание принесет жизненно необходимое финансирование и привлечет внимание, поощряя реставрацию, а также поддержит местную экономику через ответственный туризм.

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В регионе, где устные традиции угасли, а письменных источников немного, эти каменные башни остаются одной из немногих ощутимых связей с цивилизациями, которые когда-то процветали среди гималайских вершин.

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