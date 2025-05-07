Перестроили термы на раннехристианскую церковь: ученые сделали неожиданное открытие в Риме (фото)

Археологи, работающие на юго-восточных окраинах Рима, сообщили о новом открытии на Вилле ди Сетте Басси. Оказалось, что термы Тритона, построенные во II веке н. э. были перестроены в христианскую церковь в период поздней Римской империи.

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Об этом пишет Arkeonews.

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По словам исследователей Алессандры Тен, Карлы Марии Амичи и Лукреции Спера, продолжающиеся раскопки обнаружили выложенный мрамором бассейн, или васку, которая, как полагают, служила крещальной для обрядов полного погружения.

"Сооружение имеет признаки преднамеренной перестройки в соответствии с христианскими обрядами крещения", — отметила Спера. Открытие является важным физическим доказательством того, что христианское богослужение закрепилось в пригородных районах Рима, где когда-то доминировал только императорский досуг.

Открытие является важным физическим доказательством того, что христианское богослужение закрепилось в пригородных районах Рима, где когда-то доминировал только императорский досуг Фото: Archaeological Park of the Appia Antica

Сама васка отражает два этапа адаптации. Первоначально предназначенная для полного погружения — ритуала, символизирующего духовную смерть и возрождение, — на более позднем этапе она стала частично заполняться, что сделало ритуал менее физически сложным. Это изменение согласуется с известными изменениями в практике крещения с течением времени.

Раскопки вокруг баптистерия обнаружили плотное скопление захоронений, что указывает на религиозный авторитет места и его роль как общественного места захоронения. Его планировка позволяет предположить, что он функционировал как полноценная церковь, способная совершать таинства и предоставлять право на погребение.

На более позднем этапе васка стала частично заполняться, что сделало ритуал менее физически сложным. Фото: Archaeological Park of the Appia Antica

Некоторые эксперты даже предполагают, что здесь могла существовать епископия, на что указывает количество и расположение могил. Это указывает на организованное христианское присутствие в сельской местности Рима гораздо раньше, чем это подтверждено предыдущими исследованиями.

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Сочетание имперской и христианской архитектуры в одном сооружении является физическим выражением более широкого общественного перехода. Оно иллюстрирует, как сакральные практики возникали из перепрофилированных публичных пространств, изменяя их в соответствии с новыми верованиями.

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