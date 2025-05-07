Перебудували терми на ранньохристиянську церкву: вчені зробили неочікуване відкриття у Римі (фото)

Археологи, які працюють на південно-східних околицях Риму, повідомили про нове відкриття на Віллі ді Сетте Бассі. Виявилося, що терми Тритона, збудовані у II столітті н. е. були перебудовані на християнську церкву в період пізньої Римської імперії.

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Про це пише Arkeonews.

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За словами дослідників Алессандри Тен, Карли Марії Амічі та Лукреції Спера, розкопки, що тривають, виявили викладений мармуром басейн, або васку, яка, як вважають, слугувала хрещальнею для обрядів повного занурення.

"Споруда має ознаки навмисної перебудови відповідно до християнських обрядів хрещення", — зазначила Спера. Відкриття є важливим фізичним доказом того, що християнське богослужіння закріпилося в приміських районах Риму, де колись домінувало лише імператорське дозвілля.

ідкриття є важливим фізичним доказом того, що християнське богослужіння закріпилося в приміських районах Риму, де колись домінувало лише імператорське дозвілля Фото: Archaeological Park of the Appia Antica

Сама васка відображає два етапи адаптації. Спочатку призначена для повного занурення — ритуалу, що символізував духовну смерть і відродження, — на пізнішому етапі вона стала частково заповнюватися, що зробило ритуал менш фізично складним. Ця зміна узгоджується з відомими змінами у практиці хрещення з плином часу.

Розкопки навколо баптистерію виявили щільне скупчення поховань, що вказує на релігійний авторитет місця і його роль як громадського місця поховання. Його планування дозволяє припустити, що він функціонував як повноцінна церква, здатна здійснювати таїнства і надавати право на поховання.

На пізнішому етапі васка стала частково заповнюватися, що зробило ритуал менш фізично складним Фото: Archaeological Park of the Appia Antica

Деякі експерти навіть припускають, що тут могла існувати єпископія, на що вказує кількість і розташування могил. Це вказує на організовану християнську присутність у сільській місцевості Риму набагато раніше, ніж це підтверджено попередніми дослідженнями.

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Поєднання імперської та християнської архітектури в одній споруді є фізичним вираженням ширшого суспільного переходу. Воно ілюструє, як сакральні практики виникали з перепрофільованих публічних просторів, змінюючи їх відповідно до нових вірувань.

Раніше Фокус писав про розкопки в Синайській пустелі. Археологи виявили стародавню дорогу, обсаджену деревами, що вела до фортеці.

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