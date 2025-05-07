Шлях до древньої фортеці: археологи відкопали дещо незвичайне у Синайській пустелі (фото)

На півночі Синайської пустелі в Єгипті археологи виявили дорогу до древньої фортеці, біля якої понад 2000 років тому росли 500 дерев. Це відкриття було зроблено під час нещодавніх розкопок, які мали на меті дослідити архітектурну еволюцію цього місця та навколишнє середовище.

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Про це пише Arkeonews.

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Це місце, відоме як Телль-Абу-Сайфі, було активним за часів Птолемеїв (близько 304-30 рр. до н. е.) та римського періоду (близько 30 р. до н. е. — 642 р. н. е.). Хоча сама пам'ятка відома вже кілька десятиліть, нові деталі допомагають експертам краще зрозуміти, як вона функціонувала у критичні періоди історії Єгипту.

За даними єгипетського Міністерства туризму і старожитностей, археологи знайшли докази існування 500 обмазаних глиною посадкових кіл, обабіч головної дороги, що веде до входу в фортецю. У них мали рости дерева, що мали як практичне, так і, можливо, церемоніальне чи символічне значення.

Археологи знайшли докази існування 500 обмазаних глиною посадкових кіл, обабіч головної дороги, що веде до входу в фортецю Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

У цю епоху Єгиптом правили Птолемей I, колишній полководець Александра Македонського, та його наступники. Споруда також використовувалася під римським контролем.

Фортецю оточував рів глибиною понад 2 метри, ймовірно, призначений для оборони від таких загроз, як імперія Селевкідів, внутрішні повстання та розширення Римської республіки.

Елізабет Маколей, професорка класичного періоду у Вищому центрі Міського університету Нью-Йорка, зазначила, що масштабні посадки не були чимось незвичайним для того періоду.

"500 дерев було б забагато, але ми маємо свідчення з папірусів та археології про масштабне вирощування рослин, зокрема виноградних лоз, фруктових та декоративних дерев у Птолемеївському Єгипті", — сказала вона.

Окрім цих знахідок, дослідники виявили житлові приміщення для солдатів, дорогу довжиною 100 метрів і шириною 11 метрів, вимощену вапняком, а також чотири кути того, що, можливо, є старішою, неідентифікованою спорудою Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Наявність залишків коренів може підтвердити призначення цих посадкових кіл і, можливо, виявити види дерев, які колись там росли. Окрім цих знахідок, дослідники виявили житлові приміщення для солдатів, дорогу довжиною 100 метрів і шириною 11 метрів, вимощену вапняком, а також чотири кути того, що, можливо, є старішою, неідентифікованою спорудою.

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Подальші дослідження в Телль-Абу-Сайфі можуть відкрити нові знання про те, як давні єгиптяни організовували свою армію, взаємодіяли з навколишнім середовищем і пристосовувалися до багатовікових політичних змін.

Раніше Фокус писав про скарб національного значення, який нещодавно відшукали в Англії за допомогою металошукачів. Двоє пошуківців виявили золоті артефакти англо-саксонської епохи.

Також ми розповідали про затонулі біля узбережжя Коста-Ріки кораблі. Раніше вважали, що це піратські судна, проте нові дослідження спростовують таку теорію.