Валькірія з Хербі: які таємниці приховує 1200-річна статуетка озброєної жінки з Данії

Знайдений у селі Хербі, Данія, срібний артефакт привернув увагу дослідників, які прагнуть зрозуміти, для чого його використовували й чому такі фігурки з'являються в скандинавському контексті. Цей експонат, виставлений у Національному музеї Данії, порушує питання про соціальний статус жінок у ролі воїнів у цю епоху.

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Про це пише Live Science.

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Вважається, що ця тонко деталізована фігурка заввишки лише 3,3 сантиметра і вагою лише 13,4 грама зображує валькірію — одну з міфічних жінок, які служили Одіну, обираючи, кому з воїнів загинути в битві. На фігурці зображено жінку із зав'язаним у хвіст волоссям, одягнену у вбрання з V-подібним вирізом та плісированою спідницею, з коротким двосічним мечем і щитом.

На думку Могенса Бо Хенріксена з Музею Оденсе та Петера Ванга Петерсена з Національного музею Данії, цей артефакт, ймовірно, відображає як міф, так і соціальні вірування. Вчені зазначили, що на відміну від більш поширених пласких підвісок або брошок, знайдених в інших місцях, цей частково порожнистий тривимірний об'єкт, можливо, колись увінчував посох, що використовувався в ритуальних практиках.

Статуетку знайшли разом з арабськими монетами, злитками срібла та ювелірними виробами, що дозволяє припустити, що на цій території могла знаходитися ферма знаті з власною майстернею.

Стиль оздоблення вказує на дату створення близько 800 року н. е. Використання чорніння, свідчить про майстерність виконання, а золоті акценти вказують на його важливість. Деякі археологи припускають, що артефакт міг належати жінці-віщунці, посох якої символізував духовну владу.

Крім того, меч і щит могли представляти історичну, а не міфічну жінку. У скандинавській поезії та сагах згадуються жінки, які брали до рук зброю, а дані з понад 30 поховань вікінгів по всій Скандинавії підтверджують, що деякі жінки були поховані з мечами, списами та щитами. Лешек Гардела у своїй книзі "Жінки і зброя у світі вікінгів", виданій у 2021 році, дослідив ці випадки, припускаючи, що елітні жінки могли виконувати військові ролі.

Подальша складність виникає з інтерпретацій, подібних до інтерпретації археологині Юлії Вілборг, яка припустила, що фігурка може зображати жінку, яку соціально сприймають як чоловіка, або через її військову роль, або через гендерне самовираження.

Це відображає розмиті межі ідентичності у скандинавському суспільстві. Однак, оскільки такі статуетки зазвичай знаходять поодинці та поза могилами чи поселеннями, їхнє повне значення залишається невизначеним.

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Відкриття артефакту продовжує викликати інтерес, оскільки суперечить давнім припущенням про гендерні ролі в епоху вікінгів. Незалежно від того, чи зображає вона валькірію, воїна або духовного лідера, статуетка з Хербі демонструє багатогранність життя норвезьких жінок.

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