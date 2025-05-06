Валькирия из Херби: какие тайны скрывает 1200-летняя статуэтка вооруженной женщины из Дании

Найденный в деревне Херби, Дания, серебряный артефакт привлек внимание исследователей, которые стремятся понять, для чего его использовали и почему такие фигурки появляются в скандинавском контексте. Этот экспонат, выставленный в Национальном музее Дании, поднимает вопрос о социальном статусе женщин в роли воинов в эту эпоху.

Related video

Об этом пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Считается, что эта тонко детализированная фигурка высотой всего 3,3 сантиметра и весом всего 13,4 грамма изображает валькирию — одну из мифических женщин, которые служили Одину, выбирая, кому из воинов погибнуть в битве. На фигурке изображена женщина с завязанными в хвост волосами, одетая в наряд с V-образным вырезом и плиссированной юбкой, с коротким обоюдоострым мечом и щитом.

По мнению Могенса Бо Хенриксена из Музея Оденсе и Петера Ванга Петерсена из Национального музея Дании, этот артефакт, вероятно, отражает как миф, так и социальные верования. Ученые отметили, что в отличие от более распространенных плоских подвесок или брошей, найденных в других местах, этот частично полый трехмерный объект, возможно, когда-то увенчивал посох, использовавшийся в ритуальных практиках.

Статуэтку нашли вместе с арабскими монетами, слитками серебра и ювелирными изделиями, что позволяет предположить, что на этой территории могла находиться ферма знати с собственной мастерской.

Стиль отделки указывает на дату создания около 800 года н. э. Использование чернения, свидетельствует о мастерстве исполнения, а золотые акценты указывают на его важность. Некоторые археологи предполагают, что артефакт мог принадлежать женщине-прорицательнице, посох которой символизировал духовную власть.

Кроме того, меч и щит могли представлять историческую, а не мифическую женщину. В скандинавской поэзии и сагах упоминаются женщины, которые брали в руки оружие, а данные из более 30 захоронений викингов по всей Скандинавии подтверждают, что некоторые женщины были похоронены с мечами, копьями и щитами. Лешек Гардела в своей книге "Женщины и оружие в мире викингов", изданной в 2021 году, исследовал эти случаи, предполагая, что элитные женщины могли выполнять военные роли.

Дальнейшая сложность возникает из интерпретаций, подобных интерпретации археолога Юлии Вилборг, которая предположила, что фигурка может изображать женщину, которую социально воспринимают как мужчину, либо из-за ее военной роли, либо из-за гендерного самовыражения.

Это отражает размытые границы идентичности в скандинавском обществе. Однако, поскольку такие статуэтки обычно находят поодиночке и вне могил или поселений, их полное значение остается неопределенным.

Важно

Имеет национальное значение: в Англии нашли редкий англосаксонский клад (фото)

Открытие артефакта продолжает вызывать интерес, поскольку противоречит давним предположениям о гендерных ролях в эпоху викингов. Независимо от того, изображает ли она валькирию, воина или духовного лидера, статуэтка из Херби демонстрирует многогранность жизни норвежских женщин.

Ранее Фокус писал о кладбище кавалерийских лошадей времен Римской империи, которое обнаружили в Германии. Место захоронения, которое, как полагают, датируется началом II века нашей эры, расположено неподалеку от древнеримского военного лагеря.

Также мы рассказывали об англосаксонском кладе, который недавно обнаружили в Англии. С помощью металлоискателей двое мужчин нашли золотые украшения инкрустированные гранатами.