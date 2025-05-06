Необычное захоронение: в пригороде Штутгарта обнаружено 1800-летнее кладбище римских кавалерийских лошадей
В Германии археологи раскопали кладбище лошадей римской эпохи во время исследования места строительного проекта в Штутгарте. Место захоронения, которое, как полагают, датируется началом II века нашей эры, расположено неподалеку от древнеримского военного лагеря.
Об этом пишет Heritage Daily.
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Этот лагерь, известный как кастра, основали в 90 году нашей эры для охраны стратегически важной переправы через реку и защиты торговых путей в этом регионе. Он был занят подразделениями алаев — элитными кавалерийскими войсками, которые обычно рекрутировались из союзных общин Римской империи.
По словам археолога Сары Рот из Государственного управления охраны памятников (LAD), "на основе археологических и исторических знаний о римской кастре в Бад-Каннштатте, лошади могут принадлежать кавалерийскому подразделению, которое дислоцировалось примерно с 100 по 150 год нашей эры". Уже найдены останки более 100 лошадей, которые являются частью, вероятно, гораздо большего кладбища, которое когда-то содержало табун из более 700 животных.
Это открытие основывается на предыдущих находках в этой местности, в том числе на скелетах лошадей, обнаруженных в 1920-х годах. Нынешняя зона раскопок размером примерно 70 на 80 метров — это лишь часть первоначального места захоронения.
Лошади, похоже, умерли в течение длительного периода, возможно, из-за болезни или травмы, а не в результате военных действий или внезапной вспышки эпидемии. Рот отметила, что фактическая площадь кладбища, вероятно, превышала ту часть, которая сейчас видна во время жилой застройки.Важно
Специалисты по археозоологии сейчас изучают останки, чтобы узнать больше об этих животных, включая их размер, возраст, пол, а также то, страдали ли они от болезней или других состояний.
Это исследование может показать, как римские кавалеристы управляли своими лошадьми и какую роль играли животные, добавив ценную информацию о логистике одной из самых грозных военных систем в истории.
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