Необычное захоронение: в пригороде Штутгарта обнаружено 1800-летнее кладбище римских кавалерийских лошадей

В Германии археологи раскопали кладбище лошадей римской эпохи во время исследования места строительного проекта в Штутгарте. Место захоронения, которое, как полагают, датируется началом II века нашей эры, расположено неподалеку от древнеримского военного лагеря.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Этот лагерь, известный как кастра, основали в 90 году нашей эры для охраны стратегически важной переправы через реку и защиты торговых путей в этом регионе. Он был занят подразделениями алаев — элитными кавалерийскими войсками, которые обычно рекрутировались из союзных общин Римской империи.

По словам археолога Сары Рот из Государственного управления охраны памятников (LAD), "на основе археологических и исторических знаний о римской кастре в Бад-Каннштатте, лошади могут принадлежать кавалерийскому подразделению, которое дислоцировалось примерно с 100 по 150 год нашей эры". Уже найдены останки более 100 лошадей, которые являются частью, вероятно, гораздо большего кладбища, которое когда-то содержало табун из более 700 животных.

Это открытие основывается на предыдущих находках в этой местности, в том числе на скелетах лошадей, обнаруженных в 1920-х годах. Нынешняя зона раскопок размером примерно 70 на 80 метров — это лишь часть первоначального места захоронения.

Лошади, похоже, умерли в течение длительного периода, возможно, из-за болезни или травмы, а не в результате военных действий или внезапной вспышки эпидемии. Рот отметила, что фактическая площадь кладбища, вероятно, превышала ту часть, которая сейчас видна во время жилой застройки.

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Специалисты по археозоологии сейчас изучают останки, чтобы узнать больше об этих животных, включая их размер, возраст, пол, а также то, страдали ли они от болезней или других состояний.

Это исследование может показать, как римские кавалеристы управляли своими лошадьми и какую роль играли животные, добавив ценную информацию о логистике одной из самых грозных военных систем в истории.

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