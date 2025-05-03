Об этом писали в Евангелии: ученые нашли место, связанное с Распятием Христовым (фото)

Археологи, работающие над одним из самых священных мест в христианстве, обнаружили доказательства, проливающие свет на историю тысячелетней давности. Их исследование, сосредоточенное на участке под Храмом Гроба Господня, подтвердили описания, найденные в древних текстах.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Под руководством профессора Франчески Романи Стасолли из Римского университета ла Сапьенца раскопки начались в 2022 году в рамках реставрационных работ, к которым присоединились несколько религиозных групп.

Во время раскопок команда обнаружила пыльцу и растительные остатки, которые указывают на то, что вблизи нынешнего места когда-то росли оливковые деревья и виноградная лоза. Это тесно связано с отрывком из Евангелия от Иоанна, в котором описывается сад, расположенный неподалеку от места распятия и погребения Иисуса Христа.

"В Евангелии упоминается зеленая зона между Голгофой и гробницей, и мы идентифицировали эти обработанные поля", — сказала профессор. Она отметила, что образцы собраны из-под пола церкви, и сейчас продолжаются тесты на определение их возраста.

Кроме того, исследователи обнаружили каменные стены, которые, как считают, окружали небольшие садовые участки — важная находка, которая подтверждает древние описания садового ландшафта. А еще глиняную посуду, масляные лампы и личные вещи, датированные железным веком, что указывает на длительное присутствие человека на этой территории.

Образцы мрамора и раствора проходят исследование, которое поможет проследить их происхождение Фото: Archivio Università di Roma Sapienza

Одно заметное сооружение, найденное под святыней, известное как Эдикула — круглое мраморное основание — может принадлежать к раннехристианскому памятнику, построенному во времена императора Константина в IV веке.

Образцы мрамора и раствора проходят исследование, которое поможет проследить их происхождение. Также удалось раскопать коллекцию монет IV века и костей животных, которые дают представление о рационе и повседневной жизни людей, связанных с этим местом.

Хотя эти доказательства тесно связаны с религиозными преданиями, профессор подчеркнула необходимость отделять исторические исследования от веры.

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"Именно вера тех, кто верил в святость этого места на протяжении тысячелетий, позволила ему существовать и трансформироваться", — отметила она. Это место, которое во времена Иисуса находилось за пределами Иерусалима, стало частью римского города Элия Капитолина во II веке н. э. во времена императора Адриана.

Хотя полный анализ более 100 000 гончарных изделий займет годы, эти первые результаты предлагают мощную связь между письменной историей и материальными остатками, углубляя наше понимание как религиозной традиции, так и исторического развития в одном из важнейших духовных памятников мира.

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