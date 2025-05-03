Про це писали в Євангелії: учені знайшли місце, пов'язане з Розп'яттям Христовим (фото)

Археологи, які працюють над одним із найбільш священних місць у християнстві, виявили докази, що проливають світло історію тисячолітньої давності. Їхнє дослідження, зосереджене на ділянці під Храмом Гробу Господнього, підтвердили описи, знайдені в стародавніх текстах.

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Про це пише Arkeonews.

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Під керівництвом професорки Франчески Романи Стасолли з Римського університету ла Сап'єнца розкопки розпочалися у 2022 році в межах реставраційних робіт, до яких долучилися кілька релігійних груп.

Під час розкопок команда виявила пилок і рослинні рештки, які вказують на те, що поблизу нинішнього місця колись росли оливкові дерева і виноградна лоза. Це тісно пов'язано з уривком з Євангелія від Івана, в якому описується сад, розташований неподалік від місця розп'яття і поховання Ісуса Христа.

"В Євангелії згадується зелена зона між Голгофою і гробницею, і ми ідентифікували ці оброблені поля", — сказала професорка. Вона зазначила, що зразки зібрані з-під підлоги церкви, і наразі тривають тести на визначення їхнього віку.

Окрім того, дослідники виявили кам'яні стіни, які, як вважають, оточували невеликі садові ділянки — важлива знахідка, яка підтверджує стародавні описи садового ландшафту. А ще глиняний посуд, масляні лампи та особисті речі, датовані залізним віком, що вказує на тривалу присутність людини на цій території.

Зразки мармуру та розчину проходять дослідження, яке допоможе простежити їхнє походження Фото: Archivio Università di Roma Sapienza

Одна помітна споруда, знайдена під святинею, відома як Едикула — кругла мармурова основа — може належати до ранньохристиянського пам'ятника, збудованого за часів імператора Костянтина в IV столітті.

Зразки мармуру та розчину проходять дослідження, яке допоможе простежити їхнє походження. Також вдалося розкопати колекцію монет IV століття і кісток тварин, які дають уявлення про раціон і повсякденне життя людей, пов'язаних з цим місцем.

Хоча ці докази тісно пов'язані з релігійними переказами, професорка наголосила на необхідності відокремлювати історичні дослідження від віри.

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"Саме віра тих, хто вірив у святість цього місця протягом тисячоліть, дозволила йому існувати і трансформуватися", — зазначила вона. Це місце, яке за часів Ісуса знаходилося за межами Єрусалиму, стало частиною римського міста Елія Капітоліна у II столітті н. е. за часів імператора Адріана.

Хоча повний аналіз понад 100 000 гончарних виробів займе роки, ці перші результати пропонують потужний зв'язок між письмовою історією та матеріальними залишками, поглиблюючи наше розуміння як релігійної традиції, так і історичного розвитку в одній з найважливіших духовних пам'яток світу.

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