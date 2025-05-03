Аномалия в мире млекопитающих: только слоны и люди не имеют этой кости (фото)

Многие ученые долгое время не обращали внимания на особенность анатомии большинства самцов млекопитающих: кость пениса. Известный как бакулюм, этот странный скелетный компонент отсутствует у людей, что делает наш вид несколько аномальным в мире млекопитающих.

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Об этом пишет IFLScience.

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Джек Эшби, помощник директора Университетского музея зоологии в Кембридже, высказался по этому поводу. В своей книге "Память природы" он отмечает, что хотя большинство самцов млекопитающих имеют бакулюм, посетители европейских и британских музеев естествознания редко его видят.

"Большинство млекопитающих имеют кость в пенисе, но вы почти никогда не увидите кость пениса на выставке", — отмечает Эшби. Он объясняет его отсутствие не научными соображениями, а скромностью викторианской эпохи.

"Они удаляли части животных только для того, чтобы посетители не краснели и не хихикали", — говорит ученый, критикуя давнюю практику редактирования анатомических экспозиций для отражения социальных норм, а не биологической достоверности.

У видов, которые его имеют, бакулюм обеспечивает дополнительную структурную поддержку во время размножения Фото: Flickr

Бакулюм сам по себе является биологически важным. В отличие от костей, которые соединяются в суставы или конечности, он свободно плавает в мягких тканях пениса. У видов, которые его имеют, бакулюм обеспечивает дополнительную структурную поддержку во время размножения.

В то время как млекопитающие без него — такие как люди и слоны — полностью полагаются на кровяное давление для эрекции, те, что имеют кость пениса, часто испытывают повышенную сексуальную активность, что иногда увеличивает их репродуктивный успех.

Ученый объясняет отсутствие бакулюма не научными соображениями, а скромностью викторианской эпохи Фото: Wikimedia Commons

У некоторых летучих мышей бакулюм даже служит для удержания уретры открытой во время спаривания. Размеры сильно различаются: у моржей кость пениса может достигать более 60 сантиметров и может быть самой большой костью в теле. У крошечных млекопитающих, таких как грызуны и летучие мыши, форма бакулюма может даже помочь идентифицировать виды благодаря характерным изгибам и бороздкам.

Ученый утверждает, что полное, честное изображение анатомии помогает демистифицировать мир природы и способствует формированию более информированной аудитории Фото: Wikimedia Commons

Эшби отмечает, что такое упущение в музейных экспозициях посылает неправильный сигнал, поскольку скрывая такую ключевую кость, учреждения искажают биологическую правду. Это имеет более широкие последствия для того, как общественность понимает биологию животных.

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Ученый утверждает, что полное, честное изображение анатомии помогает демистифицировать мир природы и способствует формированию более информированной аудитории. Возможно, о кости пениса говорят не часто, но она играет жизненно важную роль в понимании эволюции млекопитающих и, возможно, пришло время прекратить вычеркивать ее из картины.

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