Аномалия в мире млекопитающих: только слоны и люди не имеют этой кости (фото)
Многие ученые долгое время не обращали внимания на особенность анатомии большинства самцов млекопитающих: кость пениса. Известный как бакулюм, этот странный скелетный компонент отсутствует у людей, что делает наш вид несколько аномальным в мире млекопитающих.
Об этом пишет IFLScience.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Джек Эшби, помощник директора Университетского музея зоологии в Кембридже, высказался по этому поводу. В своей книге "Память природы" он отмечает, что хотя большинство самцов млекопитающих имеют бакулюм, посетители европейских и британских музеев естествознания редко его видят.
"Большинство млекопитающих имеют кость в пенисе, но вы почти никогда не увидите кость пениса на выставке", — отмечает Эшби. Он объясняет его отсутствие не научными соображениями, а скромностью викторианской эпохи.
"Они удаляли части животных только для того, чтобы посетители не краснели и не хихикали", — говорит ученый, критикуя давнюю практику редактирования анатомических экспозиций для отражения социальных норм, а не биологической достоверности.
Бакулюм сам по себе является биологически важным. В отличие от костей, которые соединяются в суставы или конечности, он свободно плавает в мягких тканях пениса. У видов, которые его имеют, бакулюм обеспечивает дополнительную структурную поддержку во время размножения.
В то время как млекопитающие без него — такие как люди и слоны — полностью полагаются на кровяное давление для эрекции, те, что имеют кость пениса, часто испытывают повышенную сексуальную активность, что иногда увеличивает их репродуктивный успех.
У некоторых летучих мышей бакулюм даже служит для удержания уретры открытой во время спаривания. Размеры сильно различаются: у моржей кость пениса может достигать более 60 сантиметров и может быть самой большой костью в теле. У крошечных млекопитающих, таких как грызуны и летучие мыши, форма бакулюма может даже помочь идентифицировать виды благодаря характерным изгибам и бороздкам.
Эшби отмечает, что такое упущение в музейных экспозициях посылает неправильный сигнал, поскольку скрывая такую ключевую кость, учреждения искажают биологическую правду. Это имеет более широкие последствия для того, как общественность понимает биологию животных.
Ученый утверждает, что полное, честное изображение анатомии помогает демистифицировать мир природы и способствует формированию более информированной аудитории. Возможно, о кости пениса говорят не часто, но она играет жизненно важную роль в понимании эволюции млекопитающих и, возможно, пришло время прекратить вычеркивать ее из картины.
Ранее Фокус писал о том, как ИИ помогает ученым исследовать древние артефакты. Благодаря использованию особых систем, исследователи смогли прочитать свиток из Геркуланума, который до сих пор не могли исследовать из-за его хрупкости.
Также мы рассказывали об истории троллинга. Хотя это явление кажется современным, на самом деле оно имеет древние корни и происходит еще с античности.