Аномалія у світі ссавців: лише слони та люди не мають цієї кістки (фото)

Багато вчених довгий час не звертали уваги на особливість анатомії більшості самців ссавців: кістку пеніса. Відомий як бакулюм, цей дивний скелетний компонент відсутній у людей, що робить наш вид дещо аномальним у світі ссавців.

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Про це пише IFLScience.

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Джек Ешбі, помічник директора Університетського музею зоології в Кембриджі, висловився з цього приводу. У своїй книзі "Пам'ять природи" він зазначає, що хоча більшість самців ссавців мають бакулюм, відвідувачі європейських та британських музеїв природознавства рідко його бачать.

"Більшість ссавців мають кістку в пенісі, але ви майже ніколи не побачите кістку пеніса на виставці", — зазначає Ешбі. Він пояснює його відсутність не науковими міркуваннями, а скромністю вікторіанської епохи.

"Вони видаляли частини тварин лише для того, щоб відвідувачі не червоніли і не хихотіли", — каже вчений, критикуючи давню практику редагування анатомічних експозицій для відображення соціальних норм, а не біологічної достовірності.

У видів, які його мають, бакулюм забезпечує додаткову структурну підтримку під час розмноження Фото: Flickr

Бакулюм сам по собі є біологічно важливим. На відміну від кісток, які з'єднуються в суглоби або кінцівки, він вільно плаває в м'яких тканинах пеніса. У видів, які його мають, бакулюм забезпечує додаткову структурну підтримку під час розмноження.

У той час як ссавці без нього — як люди та слони — повністю покладаються на кров'яний тиск для ерекції, ті, що мають кістку пеніса, часто відчувають підвищену сексуальну активність, що іноді збільшує їхній репродуктивний успіх.

Вчений пояснює відсутність бакулюму не науковими міркуваннями, а скромністю вікторіанської епохи Фото: Wikimedia Commons

У деяких кажанів бакулюм навіть слугує для утримання уретри відкритою під час спарювання. Розміри дуже різняться: у моржів кістка пеніса може сягати понад 60 сантиметрів і може бути найбільшою кісткою в тілі. У крихітних ссавців, таких як гризуни та кажани, форма бакулюму може навіть допомогти ідентифікувати види завдяки характерним вигинам і борозенкам.

Учений стверджує, що повне, чесне зображення анатомії допомагає демістифікувати світ природи і сприяє формуванню більш поінформованої аудиторії Фото: Wikimedia Commons

Ешбі зазначає, що таке упущення в музейних експозиціях посилає неправильний сигнал, оскільки приховуючи таку ключову кістку, установи спотворюють біологічну правду. Це має ширші наслідки для того, як громадськість розуміє біологію тварин.

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Науковець стверджує, що повне, чесне зображення анатомії допомагає демістифікувати світ природи і сприяє формуванню більш поінформованої аудиторії. Можливо, про кістку пеніса говорять не часто, але вона відіграє життєво важливу роль у розумінні еволюції ссавців і, можливо, настав час припинити викреслювати її з картини.

Раніше Фокус писав про те, як ШІ допомагає вченим досліджувати стародавні артефакти. Завдяки використанню особливих систем, дослідники змогли прочитати сувій з Геркулануму, який досі не могли дослідити через його крихкість.

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