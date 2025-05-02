Від древніх греків до сучасності: як тролінг став частиною нашого життя (фото)

Задовго до появи соціальних мереж та інтернет-тролів, література та історія вже були наповнені прикладами дошкульних образ та навмисних провокацій. Науковці стверджують, що тролінг можна простежити до Стародавньої Греції, де філософи і поети використовували гострий розум, щоб викликати суперечки і кидати виклик нормам.

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Про це пише ABC.

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За словами Девіда Рудрума, викладача англійської мови в Університеті Хаддерсфілда, деякі з найперших і найвпливовіших постатей в літературі були експертами-тролями. У своїй книзі «Тролінг до Інтернету» Рудрум досліджує, як такі особистості, як грецький філософ Діоген і поет Архілох, використовували мову як зброю для провокування реакції.

Архілох, відомий своїми непристойними і наклепницькими віршами, одного разу висміяв зовнішність людини, сказавши: "З такими товстими щиколотками це, мабуть, дівчина". Діоген, з іншого боку, блукав вулицями з ліхтарем при денному світлі, стверджуючи, що шукає чесну людину — публічний укол у бік передбачуваної нечесності.

Рудрум зазначає, що персонажі Вільяма Шекспіра часто кидалися образами один на одного, особливо в його комедіях, де ці словесні баталії часто викликали захоплення у глядачів. Він вказує на Фальстафа з "Генріха IV" як на яскравий приклад такого багатошарового тролінгу, описуючи його як того, хто не лише ображав інших, але й вводив їх в оману заради розваги, порівнюючи його тактику з риболовлею: ловити людей на гачок і чекати, як вони відреагують.

Діоген полюбляв добряче потролити, доводячи, що це було поширеним явищем навіть у Стародавній Греції Фото: Wikimedia Commons

Саме слово "троль" має туманну історію. Одна теорія пов'язує його з давнім скандинавським фольклором, де тролі були загрозливими постатями, які влаштовували засідки на мандрівників і вимагали відповідей. Інша припускає, що термін походить з рибальства — тролінг є методом перетягування наживки, щоб приманити здобич.

Обидві версії віддзеркалюють тактику сучасних тролів: або агресивно вимагати уваги, або тонко провокувати задля розваги. Рудрум виявив згадки про тролінг у баладах 1540-х років, у тому числі в баладі про страту Томаса Кромвеля, що свідчить про те, наскільки глибоко ця поведінка вкорінена в західній культурі.

Він стверджує, що часте використання Шекспіром образ між персонажами було не лише комедійним, але й маніпулятивним — подібно до сьогоднішнього інтернет-тролінгу, коли одні розуміють жарт, а інші стають його мішенню.

Тролінг також був інструментом бунту. Лорд Байрон, ображений літературними критиками у 19 років, відповів сатирою на британську поетичну еліту та висміюванням національних перемог, таких як битва при Ватерлоо. Оскар Уайльд, який часто славився своєю дотепністю, використовував контрастні односкладові репліки, щоб кинути виклик вікторіанським нормам.

Рудрум припускає, що дотепи Уайльда, такі як "Робота — це прокляття питущих класів", були досить гострими, щоб перевернути соціальні очікування з ніг на голову. Останнім часом тролінг навіть використовується як форма протесту. Група Anonymous, наприклад, взяла на озброєння тролінг під гаслом "for the Lulz" — фраза, яка відображає задоволення від дезорганізації.

Цей термін перегукується зі словом schadenfreude — радість від чужого дискомфорту — і показує, що тролінг може бути як жорстоким, так і ефективним. Такі історичні постаті, як Джонатан Свіфт, Еміль Золя та Мартін Лютер, використовували цю техніку, щоб донести серйозні політичні та культурні тези.

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Сьогодні наслідки тролінгу можуть бути серйозними: він вже давно слугує зброєю для критики та соціальних коментарів. Проте найголовніша порада залишається актуальною — не годуйте тролів своєю реакцією.

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