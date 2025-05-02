От древних греков до современности: как троллинг стал частью нашей жизни (фото)

Задолго до появления социальных сетей и интернет-троллей, литература и история уже были наполнены примерами язвительных оскорблений и намеренных провокаций. Ученые утверждают, что троллинг можно проследить до Древней Греции, где философы и поэты использовали острый ум, чтобы вызывать споры и бросать вызов нормам.

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Об этом пишет ABC.

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По словам Дэвида Рудрума, преподавателя английского языка в Университете Хаддерсфилда, некоторые из самых первых и самых влиятельных фигур в литературе были экспертами-троллями. В своей книге "Троллинг до Интернета" Рудрум исследует, как такие личности, как греческий философ Диоген и поэт Архилох, использовали язык как оружие для провоцирования реакции.

Архилох, известный своими непристойными и клеветническими стихами, однажды высмеял внешность человека, сказав: "С такими толстыми лодыжками это, должно быть, девушка". Диоген, с другой стороны, бродил по улицам с фонарем при дневном свете, утверждая, что ищет честного человека — публичный укол в сторону предполагаемой нечестности.

Рудрум отмечает, что персонажи Уильяма Шекспира часто бросались оскорблениями друг на друга, особенно в его комедиях, где эти словесные баталии часто вызывали восторг у зрителей. Он указывает на Фальстафа из "Генриха IV" как на яркий пример такого многослойного троллинга, описывая его как того, кто не только оскорблял других, но и вводил их в заблуждение ради развлечения, сравнивая его тактику с рыбалкой: ловить людей на крючок и ждать, как они отреагируют.

Диоген любил хорошенько потроллить, доказывая, что это было распространенным явлением даже в Древней Греции Фото: Wikimedia Commons

Само слово "тролль" имеет туманную историю. Одна теория связывает его с древним скандинавским фольклором, где тролли были угрожающими фигурами, которые устраивали засады на путешественников и требовали ответов. Другая предполагает, что термин происходит из рыболовства — троллинг является методом перетягивания наживки, чтобы приманить добычу.

Обе версии отражают тактику современных троллей: либо агрессивно требовать внимания, либо тонко провоцировать ради развлечения. Рудрум обнаружил упоминания о троллинге в балладах 1540-х годов, в том числе в балладе о казни Томаса Кромвеля, что свидетельствует о том, насколько глубоко это поведение укоренено в западной культуре.

Он утверждает, что частое использование Шекспиром оскорблений между персонажами было не только комедийным, но и манипулятивным — подобно сегодняшнему интернет-троллингу, когда одни понимают шутку, а другие становятся ее мишенью.

Троллинг также был инструментом бунта. Лорд Байрон, оскорбленный литературными критиками в 19 лет, ответил сатирой на британскую поэтическую элиту и высмеиванием национальных побед, таких как битва при Ватерлоо. Оскар Уайльд, который часто славился своим остроумием, использовал контрастные односложные реплики, чтобы бросить вызов викторианским нормам.

Рудрум предполагает, что остроты Уайльда, такие как "Работа — это проклятие пьющих классов", были достаточно острыми, чтобы перевернуть социальные ожидания с ног на голову. В последнее время троллинг даже используется как форма протеста. Группа Anonymous, например, взяла на вооружение троллинг под лозунгом "for the Lulz" — фраза, которая отражает удовольствие от дезорганизации.

Этот термин перекликается со словом schadenfreude — радость от чужого дискомфорта — и показывает, что троллинг может быть как жестоким, так и эффективным. Такие исторические фигуры, как Джонатан Свифт, Эмиль Золя и Мартин Лютер, использовали эту технику, чтобы донести серьезные политические и культурные тезисы.

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Сегодня последствия троллинга могут быть серьезными: он уже давно служит оружием для критики и социальных комментариев. Однако самый главный совет остается актуальным — не кормите троллей своей реакцией.

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