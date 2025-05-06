Незвичайне поховання: у передмісті Штутгарта виявлено 1800-річний цвинтар римських кавалерійських коней

В Німеччині археологи розкопали кладовище коней римської епохи під час дослідження місця будівельного проєкту в Штутгарті. Місце поховання, яке, як вважають, датується початком II століття нашої ери, розташоване неподалік від давньоримського військового табору.

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Про це пише Heritage Daily.

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Цей табір, відомий як кастра, заснували у 90 році нашої ери для охорони стратегічно важливої переправи через річку і захисту торгових шляхів у цьому регіоні. Він був зайнятий підрозділами алаїв — елітними кавалерійськими військами, які зазвичай рекрутувалися з союзних громад Римської імперії.

За словами археологині Сари Рот з Державного управління охорони пам'яток (LAD), "на основі археологічних та історичних знань про римську кастру в Бад-Каннштатті, коні можуть належати кавалерійському підрозділу, який дислокувався приблизно з 100 по 150 рік нашої ери". Вже знайдено останки понад 100 коней, які є частиною, ймовірно, набагато більшого кладовища, що колись утримувало табун з понад 700 тварин.

Це відкриття ґрунтується на попередніх знахідках у цій місцевості, в тому числі на скелетах коней, виявлених у 1920-х роках. Нинішня зона розкопок розміром приблизно 70 на 80 метрів — це лише частина первісного місця поховання.

Коні, схоже, померли протягом тривалого періоду, можливо, через хворобу або травми, а не в результаті воєнних дій або раптового спалаху епідемії. Рот зазначила, що фактична площа кладовища, ймовірно, перевищувала ту частину, яку зараз видно під час житлової забудови.

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Фахівці з археозоології зараз вивчають останки, щоб дізнатися більше про цих тварин, включаючи їхній розмір, вік, стать, а також те, чи страждали вони від хвороб або інших станів.

Це дослідження може показати, як римські кавалеристи керували своїми кіньми і яку роль відігравали тварини, додавши цінну інформацію про логістику однієї з найбільш грізних військових систем в історії.

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