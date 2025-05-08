Секрети древніх цивілізацій: хто й навіщо збудував таємничі Гімалайські вежі (фото)

В ізольованому високогір'ї південно-західного Китаю століттями височіють кам'яні вежі, що дивують вчених незвичайним дизайном та невідомим походженням. Ці стародавні споруди, що сягають 60 метрів заввишки, часто зустрічаються у провінції Сичуань та Тибетському автономному районі.

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Про це пише Arkeonews.

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Відомі як Гімалайські вежі або кам'яні зіркоподібні вежі, ці приблизно 250 споруд побудовані з каменю, цегли та дерева. Їхні характерні форми — від квадратів до складних багатокутних зірок — прикрашають як віддалені гірські долини, так і густонаселені села.

Сейсмостійкі за своєю конструкцією, вежі включають дерев'яні балки в свою кам'яну кладку, що допомогло їм пережити сейсмічні події. Французький дослідник Фредерік Даррагон, який розпочав дослідження веж у 1998 році, привернув до них увагу світової спільноти і припустив, що вони, ймовірно, були побудовані від 600 до 1000 років тому. Радіовуглецевий аналіз підтверджує цю оцінку.

Дехто вважає, що вежі були символами статусу, збудовані заможними родинами в часи процвітання торгівлі з монголами Фото: Public Domain

Науковці пропонують різні варіанти використання веж. Дехто вважає, що вони були символами статусу, збудовані заможними родинами в часи процвітання торгівлі з монголами, а їхня вражаюча висота та складний дизайн свідчили про багатство та впливовість.

У таких регіонах, як Міньяк, вежі, ймовірно, використовувалися як сторожові вежі завдяки своїм високим входам і стратегічному розташуванню вздовж колишніх торгівельних шляхів. Інші, такі як у Конгпо та Дамба, виглядають більш декоративними, що посилює їхню можливу функцію як символів багатства. Невідоме призначення веж і відсутність письмової чи усної історії припускають, що знання про їхніх будівничих могли зникнути через географічну фрагментарність регіону та ізоляцію різних етнічних груп, що населяють його.

Вежі вперше згадуються в історії Китаю за часів правління династії Мін (1368-1644) Фото: Public Domain

Вежі вперше згадуються в історії Китаю за часів правління династії Мін (1368-1644), проте вони залишалися поза увагою, доки у 2006 році Всесвітній фонд охорони пам'яток не додав їх до списку об'єктів, що перебувають під загрозою зникнення. Це викликало міжнародний інтерес до охорони пам'яток, особливо з огляду на те, що багато веж не мають дахів, що дозволяє воді руйнувати їхню стабільність.

Адвокаційна діяльність Даррагона допомогла активізувати зусилля зі збереження цих споруд, і тепер місцеві кампанії спрямовані на те, щоб надати регіону статус об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Таке визнання принесе життєво необхідне фінансування і приверне увагу, заохочуючи до реставрації, а також підтримає місцеву економіку через відповідальний туризм.

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У регіоні, де усні традиції згасли, а письмових джерел небагато, ці кам'яні вежі залишаються одним із небагатьох відчутних зв'язків із цивілізаціями, що колись процвітали серед гімалайських вершин.

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