Мужчина или женщина: как археологи определяют пол скелетов

Когда ученые находят древние человеческие останки, одним из первых шагов является определение пола человека. Этот процесс имеет решающее значение для формирования более широкого понимания прошлых популяций, но он не всегда прост и, конечно, не всегда точен.

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Об этом пишет Live Science.

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Биологические антропологи, такие как Шон Таллман из Бостонского университета и Кейли Бест из Университета Западной Каролины, отмечают, что ни один метод не дает идеальных результатов. "В общем, мы рассматриваем различия в форме и размерах между полами", — рассказал Таллман.

Например, археологи часто исследуют такие кости, как бедренная и большеберцовая, и применяют статистические модели для определения пола. По словам Бест, "в среднем мужчины примерно на 15% больше женщин", хотя такие факторы, как питание, болезни и окружающая среда, могут размыть эти различия.

Особенности таза считаются более надежными, а метод Фениче, разработанный в 1960-х годах, обеспечивает до 95% точности на основе признаков лобковой кости. Если доступна древняя ДНК, хромосомное определение пола с помощью вариантов генов, связанных с зубной эмалью, может достигать 99% точности. Но даже эти высокие показатели не отражают полной биологической картины.

Наука об определении пола становится сложнее, когда рассматриваются интерсексуальные особи, чьи признаки не укладываются четко в бинарные категории. Донован Адамс из Университета Центральной Флориды отметил: "Пол не является бинарным, но он может быть бимодальным", имея в виду пересекающиеся биологические характеристики.

Вирджиния Эстабрук из Университета Мэриленда, округ Балтимор, отметила, что около 1,7% людей являются интерсексуалами — включая случаи врожденной гиперплазии надпочечников (ВГНЗ), синдрома нечувствительности к андрогенам, синдрома Клайнфельтера и других форм хромосомного мозаицизма.

Эстебрук исследовала останки генерала времен Революционной войны Казимира Пулаского, скелет которого имел женские черты, несмотря на записи, подтверждающие, что он был мужчиной. ВГНЗ может объяснить такие различия, поскольку может приводить к маскулинным чертам у женщин.

Эта неоднозначность вызывает трудности при интерпретации идентичности только по костям. Хотя остеологические признаки могут указывать на определенные физические паттерны, они не учитывают социальную и культурную идентичность. Адамс отметил, что даже такие ежедневные задачи, как помол зерна или охота, могут оставлять скелетные маркеры, которые отражают поведение больше, чем биологию.

Исторические предположения могут вводить исследователей в заблуждение, как это было в Помпеях, где анализ ДНК доказал, что предполагаемые мать и ребенок на самом деле были мужчиной и неродственным ребенком. Аналогично, воин, похороненный с оружием в могиле викингов, был признан женщиной в результате анализа, проведенного в 2019 году.

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Как отметил Таллман, будущие исследования зависят от увеличения поддержки для разработки лучших подходов. Хотя технологии улучшили определение пола, понимание идентичности древних людей остается гораздо более сложным, чем казалось ранее.

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