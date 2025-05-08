На грани с невозможным: что говорят ученые о побеге из Алькатраса теперь (фото)

После недавних новостей об открытии печально известной тюрьмы на острове Алькатрас вновь встал вопрос о том, удавалось ли кому-то когда-либо успешно сбежать из этого места. Интерес естественно вернулся к попытке побега 1962 года, которая надолго захватила общественное воображение.

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Об этом пишет IFLScience.

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Федеральная тюрьма Алькатрас, построенная на вершине скалистого выступа в заливе Сан-Франциско, возникла как военный объект в 1850-х годах, а в 1934 году превращена в федеральную тюрьму. Ее назначение — содержать заключенных, которые считались слишком неуправляемыми или опасными для других учреждений.

За 29 лет своего существования тюрьма стала домом для таких известных преступников, как Аль Капоне и Джордж "Пулемет" Келли. С быстрыми течениями, холодной водой и агрессивными приливами, окружающими остров, побег из Алькатраса считался невозможным.

Использовав плот из плащей и выскользнув через расширенные вентиляционные отверстия, беглецы оставили муляжи из папье-маше и скрылись в темных водах Фото: Business Insider

Но в ночь на 11 июня 1962 года Фрэнк Моррис и братья Кларенс и Джон Англин попытались сделать именно это. Использовав плот из плащей и выскользнув через расширенные вентиляционные отверстия, они оставили муляжи из папье-маше и исчезли в темных водах. Четвертый заключенный, Аллен Уэст, помогал планировать побег, но его оставили позади.

В 2014 году ученые из Делфтского технологического университета в Нидерландах использовали современное гидродинамическое моделирование, чтобы проверить, возможен ли такой побег даже теоретически. Вдохновившись эпизодом "Разрушителей мифов" 2003 года, они смоделировали 50 виртуальных спусков лодок на воду в течение шести часов, используя исторические данные о приливах и отливах и современные компьютерные модели.

Их выводы свидетельствуют о том, что если бы беглецы вошли в воду между 23:00 и полуночью, течения могли бы безопасно отнести их на север от моста Золотые Ворота. За пределами этого узкого временного промежутка их скорее всего отнесло бы в Тихий океан, где выживание было бы сомнительным. Исследование также отметило физические требования такого путешествия.

Фрэнк Моррис Фото: Business Insider

Как сказал член команды Рольф Хат, даже в оптимальных условиях успех потребовал бы "олимпийских усилий от тех, кто греб". Они также признали, что заключенным, вероятно, не хватало знаний о приливах и отливах, а пребывание в холодных водах залива могло привести к переохлаждению.

Несмотря на низкие шансы, возможность успеха никогда не была полностью исключена. В 2022 году Служба маршалов США возродила интерес общественности, опубликовав фотографии трех беглецов, предлагая взглянуть на то, как они могут выглядеть через шесть десятилетий. Хотя окончательных доказательств того, что они выжили, так и не появилось, побег из Алькатраса продолжает интересовать как следователей, так и общественность.

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Тайна побега из Алькатраса в 1962 году остается открытой, напоминая, что даже самые безопасные системы никогда не бывают полностью герметичными. Пока дело остается открытым, история продолжает жить, подпитывая интерес к одному из самых известных побегов из американской тюрьмы.

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