На межі з неможливим: що кажуть вчені про втечу з Алькатрасу тепер (фото)

Після нещодавніх новин про відкриття сумнозвісної в'язниці на острові Алькатрас знову постало питання про те, чи вдавалося комусь коли-небудь успішно втекти з цього місця. Інтерес природно повернувся до спроби втечі 1962 року, яка надовго захопила суспільну уяву.

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Про це пише IFLScience.

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Федеральна в'язниця Алькатрас, побудована на вершині скелястого виступу в затоці Сан-Франциско, виникла як військовий об'єкт у 1850-х роках, а в 1934 році перетворена на федеральну в'язницю. Її призначення — утримувати в'язнів, які вважалися занадто некерованими або небезпечними для інших установ.

За 29 років свого існування в'язниця стала домівкою для таких відомих злочинців, як Аль Капоне та Джордж "Кулемет" Келлі. Зі швидкими течіями, холодною водою та агресивними приливами, що оточують острів, втеча з Алькатрасу вважалася неможливою.

Використавши пліт з плащів і вислизнувши через розширені вентиляційні отвори, втікачі залишили муляжі з пап'є-маше і зникли в темних водах Фото: FBI

Але в ніч на 11 червня 1962 року Френк Морріс і брати Кларенс і Джон Англін спробували зробити саме це. Використавши пліт з плащів і вислизнувши через розширені вентиляційні отвори, вони залишили муляжі з пап'є-маше і зникли в темних водах. Четвертий в'язень, Аллен Вест, допомагав планувати втечу, але його залишили позаду.

У 2014 році вчені з Делфтського технологічного університету в Нідерландах використали сучасне гідродинамічне моделювання, щоб перевірити, чи можлива така втеча навіть теоретично. Надихнувшись епізодом "Руйнівників міфів" 2003 року, вони змоделювали 50 віртуальних спусків човнів на воду впродовж шести годин, використовуючи історичні дані про припливи та відливи та сучасні комп'ютерні моделі.

Їхні висновки свідчать про те, що якби втікачі увійшли у воду між 23:00 і північчю, течії могли б безпечно віднести їх на північ від мосту Золоті Ворота. За межами цього вузького часового проміжку їх найімовірніше віднесло б у Тихий океан, де виживання було б сумнівним. Дослідження також відзначило фізичні вимоги такої подорожі.

Френк Морріс Фото: FBI

Як сказав член команди Рольф Хат, навіть в оптимальних умовах успіх вимагав би "олімпійських зусиль від тих, хто веслував". Вони також визнали, що в'язням, ймовірно, не вистачало знань про припливи та відливи, а перебування в холодних водах затоки могло призвести до переохолодження.

Попри низькі шанси, можливість успіху ніколи не була повністю виключена. У 2022 році Служба маршалів США відродила інтерес громадськості, опублікувавши фотографії трьох утікачів, пропонуючи поглянути на те, як вони можуть виглядати через шість десятиліть. Хоча остаточних доказів того, що вони вижили, так і не з'явилося, втеча з Алькатрасу продовжує цікавити як слідчих, так і громадськість.

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Таємниця втечі з Алькатрасу в 1962 році залишається відкритою, нагадуючи, що навіть найбезпечніші системи ніколи не бувають повністю герметичними. Поки справа залишається відкритою, історія продовжує жити, підживлюючи цікавість до однієї з найвідоміших втеч з американської в'язниці.

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